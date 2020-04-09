Bakan Kurum Elazığla ilgili bilgi aldı! Yapılacak konutlarla ilgili net konuştu

Bakan Kurum video konferansla Elazığ il koordinasyon toplantısına katıldı.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin hemen ardından Elazığ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, video konferans yöntemiyle katıldığı Elazığ İl Koordinasyon Toplantısı'nda deprem sonrası devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Kurum, "Söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde hem Elazığ'da hem de Malatya'da konutlarımızı bitireceğiz, etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, koronavirüs ile mücadele ederken, diğer yandan da Bakanlığın şehirlerdeki çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kurum, projeleri bu süreçte kesintiye uğratmadan takip ettiklerini belirtti.

KURUM: BİR YIL İÇERİSİNDE ELAZIĞ'DA KONUTLARIMIZI BİTİRECEĞİZ

Elazığ'daki çalışmaları aksatmadan yürütme gayreti içinde olduklarını dile getiren Bakan Murat Kurum, "Söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde hem Elazığ'da hem de Malatya'da konutlarımızı bitireceğiz, etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Elazığ merkezde ve ilçelerinde yapacağımız projelere ilişkin ihale süreçlerimiz son aşamaya geldi. Toplu Konut İdaremiz ihaleleri gerçekleştiriyor. Şu an itibariyle Elazığ'da Sürsürü Mahallemizde, Bizmişen'de ve Yazıkonak'taki binalarımızın temellerini attık, hızlı bir şekilde kaba inşaatları devam ediyor. Yılsonuna kadar birçok yerde vatandaşlarımıza konutları teslim ediyor olacağız” diye kaydetti.

ELAZIĞ MERKEZDE İTİRAZ TESPİTLERİ TAMAMLANDI

Elazığ’da depremden hemen sonra hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladıklarını anımsatan Kurum, itiraz süreçlerinde de sona gelindiğini, Elazığ merkezde itiraz tespitlerini bitirdiklerini, Sivrice ve Maden ilçelerinde ise itiraz tespit sürecinin yüzde 85 seviyesine geldiğini söyleyerek, “Bizim amacımız, Elazığ ve Malatya'yı inşallah çok daha iyi seviyeye getirmek, şehircilik anlamında da bugünden çok daha umutlu bir hale getirecek çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamak" dedi.Bakan Kurum, açıklamasının ardından şantiyelere görüntülü bağlanarak, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.