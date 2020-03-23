Bakan Koca'dan flaş açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;Korona virüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden yaklaşık 104 gün geçti. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta görüldü.

Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında, hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında çok titiz davranıyoruz. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıkların önünü kesmeye çalışıyoruz.

YAŞLILARA 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Kaybettiğimiz hastaların hepsi ileri yaşta ve bünye olarak dirençleri zayıftı. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemesi konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Ağır hastayken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var ama siz de bir defaya mahsus bu öğüdü kabul edin. Bu günlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil, bütün toplum. Bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız bir süre kısıtlandırıldı, bu kurala uyun.

Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor. STK'lar, kültür dünyası, iş dünyası, bilim insanı bu mücadelenin aktörü haline geliyor. Medyamız bilgiyi doğru aktarma konusunda çok dikkatli. Felaket tellallarına toplum olarak prim vermiyoruz. Mücadelemiz kararlı havadan çıkıyor, canlılık ve enerji kazanıyor. Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜZDE 100 FAZLA EK ÖDEME

Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacağını buradan ifade etmek istiyorum.

32 BİN YENİ SAĞLIK PERSONELİ

Sağlık Personelimize 32 bin yeni personel ekledik. Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacağını buradan ifade etmek istiyorum.

MASKE İHRACATI YAPILMAYACAK

Maske ihracatı durdurulmuştur. Pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Bu dönemde özellikle Bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak, günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de konuşup anlaşmaya başladık. Farklı davrananlara karşı el koyma dahil birtakım tedbirler olacağını ayrıca ifade etmek istiyorum.

300 BİN KİT DAHA GELECEK

Salgının yayıldığı ülkelerden en fazla eksikliği hissedilen solunum cihazıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi ve devreye girmiş oldu. Perşembe gün 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve bir milyona kadar kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum.

İYİLEŞEN HASTALARIMIZ VAR

İyileşen hastalarımız var ve oldukça fazlalar, önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

ÇİN'DEN İLAÇ GETİRİLDİ

Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaçtan getirdik.

OHAL İLAN EDİLECEK Mİ?

Tek tek hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli. Devletin ilan etmesi gerekmiyor.

SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDE VAKALAR VAR

Sağlık personeli içinde pozitif vakalarımız var.