Bakan Koca uyardı Elazığ'da maske kullanımı yüzde 100'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısında artış olduğunu belirttiği iller arasında yer alan Elazığ'da herkesin maske taktığı gözlemlenirken, tedbiri arttıran polis ve zabıta da uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk günden itibaren alınan tedbirler şehirde yoğun olarak uygulanıyor. Buna rağmen kentte vaka sayısında artış yaşanması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün düzenlediği basın toplantısında 12 ilin vaka sayısında artış olduğunu, bu illerin arasında Adıyaman, Elazığ ve Malatya'nın da bulunduğunu aktardı. Açıklamadan önce sokakta yüzde 90'ın maske taktığı Elazığ'da, bugün hemen hemen herkesin maske takması dikkat çekti. Vatandaşların maske tedbirine daha fazla dikkat ettiği kentte polis ve zabıta ekipleri de yoğunluk yaşanan bölgelerde tedbirlerini arttırdı. Polisler, sokakta vatandaşları maskelerini doğru şekilde takmaları konusunda uyarırken, zabıta ekipleri de iş yerlerinde esnafın hem maskeli olmasını hem de maskesiz müşteri almamasını istedi.

Bazı kişilerin kurallara uymakta inat ettiğini belirten vatandaşlardan Hayri Güneş, “Yasak zoruna gidiyor. Uyarılara uymalıyız. Virüse yakalandıktan sonra neye yarıyor. Kalabalık yerlere fazla girmiyorum. Mümkün olmadıkça çarşıya bile çıkmıyorum evdeyim. Maskemi takıyorum. Kurallar uymayanları zorlamakla olmuyor. Virüsü kaptıktan sonra akıllanırlar ama o da geç olur” dedi.

Esnaf olduğu için gelen müşterileri sürekli uyardığına değinen Eyüp Afşin ise, “Devlet maske tak dedi, ben takıyorum. Biz önlemimizi almıyorsak bizde bir eksiklik vardır. Zorla bir şey yok. Kendi sağlımızı kendimizin koruması gerekiyor. Ailemin hepsi kurallara uyuyor. Evden çıkar çıkmaz hemen maske takıyoruz. Gelen kişilerin hepsine söylüyoruz” diye konuştu.

Her zaman ellerini yıkadığını aktaran vatandaşlardan Abdullah Doğan da, “Maskemi de takıyorum. Virüsün bitmesi için Allah’a dua ediyoruz. Tedbir almamız ve maskemizi takmamız lazım. Ellerimizi sık sık 20 saniye boyunca yıkamamız gerek. Bir de mesafe kurallarına uymamız lazım” ifadelerini kullandı.