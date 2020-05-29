Bakan Koca son verileri açıkladı!

Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 489 olduğunu açıkladı. Bugün 36 bin 155 test yapılırken, bin 141 yeni vaka tanısı konuldu, bin 594 kişi ise iyileşti. Bakan Koca, 'Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor' dedi.