Bakan Kasapoğlu Elazığ’da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ’da gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli ziyaretinin ardından Elazığ’a geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezine gelerek gençlerle buluştu. Halk oyunları ve çiçeklerle karşılanan Bakan Kasapoğlu, burada sporcularla muhabbet ettikten sonra gençlerle toplantı yaptı.

Programda Bakan Kasapoğlu’na Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Belde Belediye Başkanları, sporcular ve gençler eşlik etti.