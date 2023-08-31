Bakan Ersoy Malatya’da temaslarda bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geldiği Malatya’da temaslarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geldiği Malatya’da temaslarda bulundu.

Malatya’yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk olarak Malatya Valiliğine geçerek burada Vali Ersin Yazıcı ile görüştü. Bakan Ersoy, basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Malatya Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü proje çerçevesinde geçtiğimiz yıl hizmete giren Gülen Yüzler Kafe’de çalışan down sendromlu çocukları ziyaret etti.

Kafede çalışan down sendromlu çocuklar tarafından alkışlarla karşılanan Bakan Ersoy burada çay içerek çocuklarla sohbet ettikten sonra koordinasyon toplantısına katılmak üzere İtfaiye Daire Başkanlığına geçti.

Bakan Ersoy’a ziyaretinde Vali Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı ile AK Parti Malatya milletvekilleri de eşlik etti.