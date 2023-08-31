Bakan Ersoy: “Malatya ayağa kalkana kadar buradayız”

Malatya’da Arslantepe Höyüğü ziyaretçi karşılama merkezi temel atma töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehrin 6 Şubat depremleri öncesindeki motivasyonu geri kazanması için devlet millet el birliği ile merkezi inşa edeceklerini söyledi.

Malatya’da Arslantepe Höyüğü ziyaretçi karşılama merkezi temel atma töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehrin 6 Şubat depremleri öncesindeki motivasyonu geri kazanması için devlet millet el birliği ile merkezi inşa edeceklerini söyledi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yapılacak olan Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi Projesinin temel atma töreni, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri’nde birer konuşma yaptığı programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “M.Ö. 6000 yıllarından M.S. 11. yüzyıla kadar iskan gören Arslantepe, Geç Kalkolitik dönemden demir çağına kadar geçen tarihsel sürecin buluntularını barındırmış, Hititlerden Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Bu tarihi alan, yapılan kazılar sonucunda eser zenginliği ile dikkat çekmiş ve bir ‘açık hava müzesi’ olarak ziyaretçilerinin uğrak noktası olmuştur. Arslantepe bu özellikleriyle 2021 yılında 44. UNESCO Dünya Miras Komitesi oturumunda, üstün evrensel değeri de dikkate alınarak Dünya Miras Listesine ülkemizin 19. alanı olarak kaydedilmiştir. Höyükte 1930’lu yıllardan itibaren gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda; M.Ö. 3300-3000 yıllarına ait bir kerpiç saray, M.Ö.3600-3500’lere ait tapınak, iki bini aşkın mühür baskısı, kaliteli metal eserler bulunmuştur. Elde edilen veriler göstermektedir ki o dönemde Arslantepe; aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkezdir. İncelendiğinde, sarayın koridor duvarlarının baskı motif ve duvar resimleri ile bezendiği görülmektedir. Binanın çeşitli bölümlerinde çok sayıda mühür baskısının bulunması, idari etkinliklerin yoğunluğunu ve çok sayıda memurun çalıştığını ortaya koymaktadır" dedi.Höyüğün yakın Doğu’da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına tanıklık ederek, 4. bin yıl Uruk Uygarlığıyla ilişkili olmasına karşın özgün mimari özellikler sergilediğini kaydeden Bakan Ersoy, "Ziyaretçilerimizin söz konusu alanda genel ihtiyaçlarını karşılamak ve alanın daha nitelikli bir tesis ile bütünleşik hale getirilmesi için Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin (ICOMOS) önerileri de dikkate alınarak birtakım düzenlemelere gidilmesi zaruri olmuştur. Bu çerçevede, höyüğün sınırları dışında, 3. Derece Arkeolojik sit alanında, mevcutta ilköğretim okulu olarak kullanılan yapıların bulunduğu parsellerin kamulaştırılmasıyla ziyaretçi karşılama merkezi yapılması planlanmıştır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar sonucunda yapılması planlanan ziyaretçi karşılama merkezi için proje yetkisi ilgili belediyeye verilmiş, bakanlığımız denetiminde hazırlanan projeler Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca geçtiğimiz yıl onaylanmıştır. Söz konusu projelerin uygulamasına yönelik Arslantepe Höyüğü, karşılama merkezi yapımı ve çevre düzenleme işine ilişkin Bakanlığımız, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 7 Ağustos tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde projenin maliyetinin bir kısmı Fırat Kalkınma Ajansı geri kalan miktarı ise Bakanlığımız tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır. Hızla başlanılan bu projenin çok kısa sürede tamamlanacağını inancım tamdır.Malatya tamamen ayağa kalkana kadar buradayız. Önemli olan şehrin afet öncesi motivasyonunu tekrar kazanması başta kültür ve sanat olmak üzere bütün sosyal hayatın geriye getirilmesi devlet millet el birliği ile burayı hızlı bir şekilde inşa edeceğiz” diye konuştuYapılan konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.