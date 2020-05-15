Anasayfa

Güncel

Bakan Elazığ’a gelmekten vazgeçti

Güncel

Bakan Elazığ’a gelmekten vazgeçti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yarın Elazığ’a geleceği açıklamıştı ama daha sonra yapılan açıklama ile ziyaret bayramdan sonraya ertelendi.