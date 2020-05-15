Elazığ depreminin ardından yapılan çalışmalarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün il yöneticileriyle videokonferans sistemi üzerinden bağlantı yapacaktı. Ancak Bakan Kurum toplantıyı videokonfernas sistemi üzerinden yapmak yerine yerinde inceleme yapmayı tercih ettiğini belirterek videokonferans toplantısını iptal etti.Bakan Kurum’un yarın Elazığ’a geleceği ifade edilmiş ve çalışmaları yerinde inceleyeceği belirtilmişti. Ancak Bakan Kurum’un Elazığ programının iptal olduğu öğrenildi. Bakan Kurum’un bayramdan sonra Elazığ’a geleceği öğrenildi.
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Giriş Tarihi : 15-05-2020 18:35 Güncelleme : 15-05-2020 18:36
Bakan Elazığ’a gelmekten vazgeçti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yarın Elazığ’a geleceği açıklamıştı ama daha sonra yapılan açıklama ile ziyaret bayramdan sonraya ertelendi.