Bakan duyurdu! Yıl sonuna kadar bitecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da inlemelerini sürdürüyor.

Bakan Kurum sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Karşıyaka Mahallemizde temeli atılan konutların yılsonuna kadar biteceğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;Karşıyaka Mahallemizde temeli atılan 439 konut ile 29 ticari ünitenin inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Doğal malzemeler kullanılarak, bölgenin yöresel özelliklerini yansıtan projemizi yıl sonuna kadar bitirip Elazığlı kardeşlerimize teslim edeceğiz” Dedi.