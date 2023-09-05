Elazığ’da bir kişi her gün bahçesine ve evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
Elazığ merkeze bağlı Gökbelen köyünde yaşayan Selim Aslan, bahçesine gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor. Aslan’ın bahçeye koyduğu yiyecekleri yiyen tilki, bazen de evin içerisine kadar giriyor. Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi sabah akşam besleyen Aslan ise bu durumdan oldukça memnun.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-09-2023 13:15 Güncelleme : 05-09-2023 13:15
Bahçesine ve evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor
Elazığ’da bir kişi her gün bahçesine ve evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
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