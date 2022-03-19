Bahçeci adaylığını açıkladı

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi 2. Başkanı Mustafa Bahçeci, düzenlenen program ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Taşkonak tesislerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programa Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı, Öz Orman İş Sendikası Elazığ Şube Bakanı Mustafa Tepe, Öz Sağlık İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı İrfan Demirtaş, Elazığ Belediyesi, ilçe ve belde belediye çalışanları, TEİAŞ, Keban HES, İller Bankası, Devlet Malzeme Ofisi ve Elazığ Hava Limanı çalışanları katıldı.

Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Bahçeci, göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgiler verdi.

“ÖNCE İNSAN, ÖNCE EMEK”

Düzenlenen programda sözlerine “Aziz şehir Elaziz'e hizmet etme sevdasıyla yeri geldiğinde evinden, yeri geldiğinde kendinden fedakârlık ederek ‘Önce İnsan, Önce Emek’ anlayışı ile gecesini gündüzüne katarak fedakârlıklarıyla destanlar yazan değerli yol arkadaşlarım diyerek başlayan Başkan Adayı Mustafa Bahçeci, “Çok kısa bir zaman diliminde sizlerin destek ve gayretleriyle Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı olarak 3425 üye sayısına ulaşan çok büyük bir aile olduk.

Sizlerin de bildiği gibi bu büyük ve kıymetli ailenin önümüzdeki günlerde Seçimli Genel Kurulu olacak ve siz kıymetli yol arkadaşlarımız, dört yıllığına emanet edeceğiniz sendika başkanlığı için sandığa giderek sendikamızın yol haritasını çizecek ve belirleyeceksiniz. Bugüne kadar sendikal faaliyetlerde bulunmuş ve en son Hizmet-İş sendikasının değişik birimlerinde yer almış bir kardeşiniz olarak, bugün burada, sizlerin huzurlarınızda Başkan adaylığımı açıklıyorum.” ifadelerini kullandı.

Hem iş hayatında hem de sendikal geçmişinde; emeği, alın terini ve hak arayışını önceleyen bir anlayışlar hareket ettiğini belirten Başkan Adayı Bahçeci sözlerini şöyle sürdürdü;

“HAYAT MÜCADELESİNE ÇOK ERKEN BAŞLAYAN BİR EMEKÇİ KARDEŞİNİZİM”

Elazığ Belediyesinde uzun yıllardan beri çalışmakla birlikte sendikamızı güçlendiren işçi kardeşlerimizin bizleri daha yakından tanımaları amacıyla kendimi kısaca tanıtmak isterim.

1969 doğumluyum. Hayat mücadelesine çok erken başlayan bir emekçi kardeşinizim. 1987-88 yıllarında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprü inşaatında işçi olarak başladığım hayat mücadelesine, 1995-97 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğünde devam ettim.

1997 yılında ise Elazığ Belediyesine naklen atanarak şehrimizin her alanda kalkınması amacıyla Belediyemizin bir çok biriminde işçi, servis sorumlusu, formen ve müdür yardımcısı olarak görev yaptım.

Sendikal çalışmalarım 1987 yılında İstanbul’da Yol İş sendika temsilciliği ile başladı. Ardından İSKİ Tes-İş sendika temsilciliği ile devam etti.

2006 yılından bugüne kadar da Hizmet-İş Elazığ şubesi yönetiminde farklı görevlerde bulundum.

Son dört aydan beri de profesyonel sendikacılık görevini sürdürmekteyim.

“EK PROTOKOL İÇİN SAYIN BELEDİYE BAŞKANIMIZLA BEŞ KEZ GÖRÜŞTÜK”

Hem iş hayatımda hem de sendikal geçmişimizde; emeği, alın terini ve hak arayışını önceleyen, çalışanlarımızın emeğinin karşılığını alma konusunda mücadele ortaya koyan bir anlayışla hareket ettik.

Özellikle son aylarda ekonomik şartların getirdiği olumsuz koşulların ağırlığı altında ezilen çalışanlarımıza yönelik ek protokol yapılması konusunda sayın Belediye Başkanımızla beş kez görüştük.

Başkanımız, bu konuda iyi niyetli olmakla beraber olayın yasal ve hukuki boyutunun araştırılması amacıyla ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Bizler de ülkemizin değişik Belediyeleri tarafından yapılan sözleşmeleri ve yasal boyutu hakkında kendilerine bilgilerimizi sunduk.

“EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİN TALEPLERİNİN KARŞILANACAĞINA İNANIYORUZ”

Bu süreçte Hizmet-İş Sendikası Onursal Başkanımız ve AK Parti 22.23 ve 24. dönem Manisa Milletvekili Sayın Hüseyin Tanrıverdi beyefendi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ile bizlerin de sendika olarak bulunduğu bir görüşme yaptık.

Sendika adına bu konuyla yatıp bu konuyla kalktığımızın ve bu konuyu büyük bir duyarlılık ve ciddiyetle takip ettiğimizi bilmenizi istiyorum.

Sayın Belediye Başkanımıza bu konuya duyarlılık göstermesi konusunda yaptığımız girişimlerin sonucu olarak tüm emekçi kardeşlerimizin taleplerinin karşılanacağına inanıyoruz.

Sürecin yakından takipçisiyiz. Bugün olmazsa bile yakın zamanda başlayacağımız toplu-iş sözleşmesi ile hem ücret hem de sosyal haklar konusunda sayın Başkanımızın günün ekonomik şartlarına göre ve emeğimizin karşılığı olacak ve bizleri memnun edecek bir iyileştirme yapacağına inanıyoruz.

“BİZİM GELENEĞİMİZDE HAK ARAMA MÜCADELESİ VARDIR”

Sizlerden alacağımız talep ve önerilerle toplu iş masasına oturacağız ve en iyi hakları alarak masadan mutlu kalkacağız.

Sözün burasında şu gerçeği de açık yüreklilikle ortaya koymak isteriz. Bizler sendika olarak siz emekçilerimizin hak ve hukukunun korunmasına, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine büyük önem vermekle birlikte ilkelerimizle sendikacılık yapan bir gelenekten geliyoruz.

Bizim geleneğimizde hak arama mücadelesi vardır ve bunun için gerekli tüm adımlar atılır. Ancak bizim sendikal geleneğimizde taşkınlıklar yapıp toplumu gerginleştirmek ve iş barışını bozmak asla yoktur.

Biz üretmekten doğan gücümüzü, toplu görüşme masasında kullanır ve güzel neticeler almanın mücadelesini veririz ve Allah’ın izniyle de alırız.

2006 Yılından beri Elazığ Hizmet-İş sendikasının yönetiminde bulunan bir kardeşiniz olarak bugüne kadar sayısız toplu iş sözleşmelerine imza attık.

11. vefat yıldönümüyle Salı günü anacağımız merhum Hamza Yanılmaz, sayın Süleyman Selmanoğlu, sayın Mücahit Yanılmaz ve sayın Şahin Şerifoğulları başkanımızla birlikte bir çok toplu iş sözleşmesinde bizzat masada bulunan bir kardeşiniz olarak, bundan sonraki sözleşmelerde de geçmiş tecrübe ve birikimlerimizle başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.

Sizlerin güveni, desteği ve kararıyla, Hizmet-İş sendikası Başkanlığı görevini şahsıma tevdi ederseniz hangi projeleri hayata geçireceğimiz hakkında da sizlere kısa bilgiler verip konuşmamı sonlandırmak istiyorum.

“BELPER MARKET, KONUT PROJESİ, SOSYAL TESİS, İNDİRİM SÖZLEŞMELERİ, DİYALOG PROJELERİ…”

1- Öncelikle üyelerimizin faydalanabileceği “BELPER marketi” kurarak hayata geçireceğiz.

2- Başkanlığımız döneminde TOKİ ve Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları ile görüşmeler yaparak ortak proje olarak 1.000 dairelik konut projesini hayata geçireceğiz.

3-İçerisinde misafirhane, lokal ve değişik ünitelerin bulunacağı Hizmet-İş sosyal tesisini hizmete geçireceğiz

4-Belediye binası ya da çevresinde üyelerimizin çocuklarını gönderebileceği kreş için yer talebinde bulunacağız. Kısa vadede ise kiralık bir bina tutarak kreşimizi açacağız.

5-Tatil yörelerinde üyelerimizin uygun fiyatlarla faydalanabileceği otellerle indirimli sözleşme imzalayacağız.

6-Şehrimiz il sınırları içerisinde üyelerimiz için (sağlık kuruluşları-giyim mağazaları- eğitim kuruluşları-restoranlar vb.) kuruluşlar ile indirim sözleşmeleri imzalanacak.

7-Belediye başkanımızla görüşerek, belediyemiz iştiraki olan EBUAŞ’ın işlettiği kültür-park, cip, mesire alanı, Kent-Köy ve Harput’ta bulunan işletmelerinden üyelerimizin indirimli faydalanmalarını sağlayacağız.

8-Her ayın ilk haftasında personellerimizle kaynaşma toplantıları düzenleneceğiz.

9-Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Türkiye ve Avrupa birliğindeki sendika üyeleri arasında işçiler odaklı diyalog projeleri geliştirilecek.

10-Mesleki yeterliliğe dayalı sınav ve belgelendirme merkezi kurmayı planlamaktayız. Bu doğrultuda resmi kurum ve üniversiteler ile sendikamız arasında sözleşme imzalanarak personellerimizin branşlarına göre çeşitli kurslar açacağız.

11-BELPER’E bağlı personellerimiz arasında diploma ve vasıf ayrımcılığı olmaması adına vasıfların personelin eğitim durumu ve iş koluna göre verilmesini sağlamak için çalışmalar gerçekleştireceğiz.

12-0-12 yaş arası çocuklu bayan personellerimizin mağduriyet durumları göz önünde bulundurularak, birim müdürlerinin çalışma saatlerinde 30 dakika veya 1 saat esnek davranmaları konusunda çalışmalar yapacağız.

13-Elazığ Belediyesi ana binasında Hizmet-İş sendikası temsilciliği odası açılacak.

14-Belediyemiz erkek çalışanlarına hizmet veren erkek kuaför hizmetine ilave olarak kadın çalışanlarımız için de Elazığ Belediyesi ana binasında bayan kuaförü açılması noktasında çalışmalar gerçekleştireceğiz.

15-Kadın çalışanlarımızın bir araya geleceği kültür-sanat ve çay sohbet programları düzenleyeceğiz.

16-Sendikacılık faaliyetlerimizin yanında, her kesimden üyelerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri profesyonel olarak yapmak üzere; kadın komitesi, kültür-sanat komitesi, gençlik komitesi ve engelliler komitesi kurularak etkin çalışmalar yapılacaktır.

Elbette projelerimizin hepsi bu kadar değil. Sizlerden gelen öneri ve talepler, bizim yol haritamızı belirleyecek. Bunun için cep telefonumdan bana günün her saati ulaşıp önerilerinizi, tekliflerinizi ve hatta eleştirilerinizi sunabilir ve bu kervana sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Sizlerle birlikteliğimiz sadece bu toplantıyla sınırlı kalmayacak. Zaman zaman sizleri işyerlerinizde ziyaret ederek hemhal olacağız.

Ben, zaman ayırıp programımızı onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum.

Çıktığımız bu yolda rabbim bizleri mahcup etmesin.

Sizlere en iyi hizmeti sunmamız amacıyla bizlere de güç kuvvet versin.”