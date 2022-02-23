Bahçe içerisindeki römorku çaldılar 

Elazığ’da hırsızlar bahçe içerisine bırakılmış römorku çaldı, jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Baskil ilçesi İmikusağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Aydoğmuş tarla işlerinde kullandığı römorkunu evinin arka tarafında bulunan bahçesine bıraktı. Sabah bahçesine geldiğinde römorkunun olmadığını fark eden Aydoğmuş, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, römork hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.