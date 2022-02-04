Elazığ Online internet haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuzhan Hazar Bağcı görevinden ayrıldı.

Yaklaşık 5 yıldır Elazığ Online internet haber sitesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Oğuzhan Hazar Bağcı görevinden ayrıldı.

Bağcı açıklamasında; "Yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle bu zamana kadar yürüttüğüm elazigonline.com internet haber sitesinin genel yayın yönetmenliği görevinden kendi isteğimle ayrılıyorum. Bugüne kadar vermiş olduğumuz büyük emeklerle, kısıtlı imkanlar dahilinde Elazığ'da sürekli yayın yapan sayılı haber siteleri arasında iyi bir noktaya getirdiğimize gönülden inandığım elazigonline.com'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.