‘BAĞ-KUR primleri yüksekliği nedeniyle işini bırakan var’

Marangozcular ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Ömer Faruk Öztürk açıklamalarda bulundu.

Başkan Öztürk; “BAĞ-KUR primlerinin yükseldiğin de şikayetçi olmayan esnafımız yok ki, üyelerimizin çoğu primleri ödeyemiyor. BAĞ-KUR primleri nedeniyle işini bırakan esnaflarımız var. Esnafımız, primleri ödeyemiyor”.

“TOKİ’NİN ESNAFIMIZA FAYDASI OLMADI”

TOKİ’nin esnafa faydasının olmadığını söyleyen Başkan Öztürk; “ İşi alan taşeron firmalar kendi elamanının kendi getiriyor. Hiç duymadım 30 daireyi Elazığ esnafı yapmış diye. Bizler neyi yapıyoruz. Konutlar teslim ediliyor, mutfak dolabı yapılmış kenarında küçük bir yer kalmış vatandaşımız geliyor esnafımıza şuarayı yap söylüyor. Esnafımız, banyo dolabı yapıyor, vestiyer yapıyor yani küçük ve çerez parası değerinde işleri yapıyor. Elazığ esnafı TOKİ’nin işlerini yapmıyor”.

“KREDİLERİ ERTELEMEK DE ÇÖZÜM DEĞİL”

Ömer Faruk Öztürk; “Esnafımız 50 bin TL krediyi aldı. Sonra da KOSGEB’e gidip 100 bin TL kredi aldı. Esnafımız aldığı kredileri yerine göre kullandılarsa sıkıntı yok, yerine göre kullanmadılarsa borcu borçla kapattılarsa sıkıntı büyük. Devletimiz, kredi ödemelerini ertelerse esnafımız için çok önemli. Ama kredilerin ertelenmesi de çare değil”dedi.