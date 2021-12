‘BAĞ-KUR primleri esnafımızı mağdur ediyor’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Dövizin yükselmesi sonrası ürünlerde ulusal marketlerin stokçuluk yaptı, yerel esnafımız asla stokçuluk yapmadı diyerek yerel esnaf her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

1 Ocak itibariyle BAĞ-KUR primlerine yapılacak zam esnafı çok mağdur edeceğini ifade eden Başkan Özdoğan, “Asgari ücrete gelecek zam belli olmasının ardından BAĞ-KUR primleri 1.700 TL’ye kadar yükseldi. Esnafımız, bu paraları nasıl ödeyecek. Zaten çoğu esnafımız primlerini ödeyemiyor. Devletimiz, BAĞ-KUR primlerine yapacağı zamdan kesinlikle vaz geçmelidir. Esnafımız mağdur olmasın”.

“YEREL ESNAFIMIZ, ÜRÜNLERDE VATANDAŞA YOK ÇEKMEDİ”

Başkan Özdoğan; “Döviz kurunun yükselmesi ile ulusal marketler ve büyük toptancılar ürünlere hemen zam yaptı. Döviz düştü ama ürünleri yükseltenler fiyatları düşürmüyorlar. Ulusal marketler ellerinde ürün olmasına rağmen vatandaşlarımıza yok çektiler veya ürün alımında kısıtlamaya gitti. Ama yerel esnafımız elinde olan tüm ürünleri vatandaşımızın hizmetine sundu. Hem de vatandaşımıza veresiye verdiler. Yerel esnafımız şimdiye kadar vatandaşlarımızı mağdur etmedi Allah’ın izniyle de bundan sonrada asla mağdur etmeyecektir”

“BİZİM ŞİMDİYE KADAR SÖYLEDİĞİMİZ YENİ GÜNDEME GELDİ”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Son günlerde sosyal medyada 1-5 Ocak arası ulusal marketlere boykot yapılması paylaşımları yapılıyor. Bizler tabi ki bu boykotu destekliyoruz. Ama biz her platformda ulusal marketlerde alış veriş yapılmaması gerektiğini dile getirdik. Uyan vatandaşlarımız oldu ama uymayan vatandaşlarımızda oldu. Bizler, 3-5 gün yerel esnaftan alış veriş yapılmasını istemiyoruz. Her zaman yerel esnaftan alış veriş yapılmasını istiyoruz. Taşıma su ile değirmen dönmez her zaman yerel esnafımız desteklenmesi gerekiyor” dedi.