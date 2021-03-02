‘BAĞ- KUR primleri çok yüksek’

Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayrettin Bal açıklamalarda bulundu.

Başkan Bal; “BAĞ- KUR primleri 875 TL’den 1050 TL oldu. Yaklaşık 200 TL’ye yakın zam geldi. Esnaf şuanda olanı ödeyemiyor. Zaten primler yüksekti.200 TL’ye yakın zam geldi bu durum esnafı çok zor duruma soktu”.

“KARAKOÇAN DIŞA BAĞIMLI”

Bal; “Karakoçan bölgesi dışa bağımlı. Yaz aylarında gurbetçi turistlerimiz gelmese çok büyük sıkıntı yaşıyor esnafımız, bu sene turistlerimiz geldi ama 10-15 gün kısa bir süre kaldılar. İlçemiz bu nedenden dolayı çok etkilendi. Bu durum böyle devam ederse esnafımız, bu kredileri çok zor öder. Biz devlet yetkilerimizden istediğimiz alınan kredilerin bir yıl ertelenmesidir”.

“ESNAFIMIZ İSTERSE ADAY OLURUZ”

Karakoçan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayrettin Bal; “Biz göreve yeni geldik. Esnafımız için çalışıyoruz.2021 yılında yapılacak seçimlerde Allah nasip ederse aday olacağız. Yine de son söz esnaf ve sanatkarlarımızın olacak” dedi.