Elazığ’da her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da kentin 'beyaz altını' olarak dillendirilen Osmanlı geleneğinden gelen bademin, badem şekerine yolculuğu başladı.

Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen, Elazığ'da Ramazan ayında hemen her eve giren hatta yurt dışına bile gönderilen badem şekeri, bu yıl da birçok işletmenin önünde yapılmaya başlandı. Yılın 11 ayında çok az üretimi olan ve kentte 'beyaz altın' olarak dillendiren badem şekerinin, Ramazan ayında üretimi ise rekor kırıyor. Günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 8 kat artan badem şekeri için ustalar tatlı bir telaş içine giriyor. Kilogramı 100 liradan alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademle hazırlanan kentin 'beyaz altın'ı 3 saatte hazır hale geliyor. 3 saatin 1 saati bademin kavrulması ile 2 saati ise özel kazanda şekerlenmesiyle yapılıyor. Badem şekerine rağbet gösteren vatandaşların da en çok iftarlardan sonra çayın yanında kan şekerini düzenlediği düşünüldüğü için tükettiği kaydedildi.

"RAMAZAN AYINDA TALEP ÇOK FAZLA"

Tüm İslam aleminin Ramazan ayının mübarek olması temennisinde bulunan İrfan Açıkoğlu, “Bu Ramazan ayına içimiz biraz buruk giriyoruz. Malum depremden dolayı yakınlarımızı kaybettik. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ramazan ayının en önemli ürünlerinden bir tanesi de badem şekeridir. Ramazan deyince burada insanların aklına badem şekeri geliyor. Ramazan ayında da badem şekerine çok talep oluyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte badem şekerine büyük bir talep olmaya başladı. Özellikle ince kabuk dediğimiz şekeri daha ince bademi yerli ve iri bademle yapılırsa daha çok lezzet katıyor. Ramazan ayında insanlar iftarın ardından kan şekerini dengelemek için bir iki tane badem şekeri yiyerek kan şekerini dengelemeye çalışıyor. Özellikle Ramazan ayında badem şekerimiz Elazığ’ın kendi şeker pancarından üretilen şeker ve yerli bademleri kullanılarak 2 ile 2 buçuk saat arasında yapılıyor. Ramazan ayında badem şekerine talep çok fazla. Günlük olarak ortalama 400 ile 500 kilogram arasında badem şekeri üretimi yapıyoruz. Ramazan ayından önce günde 100 ile 150 kilogram arasında badem şekeri üretimi yapıyorduk. Tabi bunda dışarıdan gelen insanların da önemi fazlaydı onlar geldikçe taleplere göre yapıyorduk. Ramazan ayında ise bu daha da fazlalaşıyor. Geçen yıla oranla fiyatlar biraz yüksek, malum fiyatlar ve işçilik yükseldi. Bu sene perakende satışımızı 100 liradan yapıyoruz” dedi.