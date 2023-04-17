Badem ağaçları çiçek açtı eşsiz manzara görüntülendi   

Hazar Gölü çevresini süsleyen ve baharın gelmesiyle çiçek açan badem ağaçları, eşsiz görüntüler oluşturdu.

Hazar Gölü manzarası ve yemyeşil ağaçların içinde beyaz renkleri ile görenleri kendilerine hayran bırakan badem ağaçları, havadan görüntülendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü çevresi, çiçek açan badem ağaçları ile eşsiz manzaraya sahne oldu. Kentte sert geçen kış aylarının ardından havaların ısınmasıyla birlikte birçok ağaç çiçek açtı. Hazar Gölü çevresinde çiçek açan yerli badem ağaçları, dron ile havadan görüntülendi. Baharın gelmesiyle rengarenk ağaçlar adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.