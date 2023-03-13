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Giriş Tarihi : 13-03-2023 08:32

Badem ağaçları çiçek açtı   

Elazığ'ın Baskil ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Badem ağaçları çiçek açtı   

Çiftçiler, son yıllarda Mart sonunda meydana gelen don olaylarının yaşanma ihtimali nedeni ile tedirginlik yaşamaya başladı. 
Elazığ’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ağaçlar da çiçekler açmaya başladı. Baskil ilçesine bağlı Topaluşağı  köyünde bulunan  badem ağaçları da çiçek açtı.  
Badem ağaçlarının çiçek açması ile bahçelerde renk cümbüşü oluşurken, çiftçiler ise son dönemlerde mart ayının sonlarına doğru oluşan don olaylarının yaşanma ihtimali nedeniyle  tedirgin olduklarını ifade etti. 

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