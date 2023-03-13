Elazığ'ın Baskil ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Çiftçiler, son yıllarda Mart sonunda meydana gelen don olaylarının yaşanma ihtimali nedeni ile tedirginlik yaşamaya başladı.

Elazığ’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ağaçlar da çiçekler açmaya başladı. Baskil ilçesine bağlı Topaluşağı köyünde bulunan badem ağaçları da çiçek açtı.

Badem ağaçlarının çiçek açması ile bahçelerde renk cümbüşü oluşurken, çiftçiler ise son dönemlerde mart ayının sonlarına doğru oluşan don olaylarının yaşanma ihtimali nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti.