Elazığ'da bacağı kırık tay, tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaklarda gezen başıboş atların arasında bir tayın bacağının kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi ve HAYDİ ekipleri, bacağı kırık tayı nakil aracına yükledi. Tay, tedavi edilmek üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Hayvan Hastanesine götürüldü.