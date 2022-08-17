Babasını bıçaklayarak öldürdü

Babasını bıçaklayan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir şahıs tartıştığı babasını bıçakladı. Olayda baba hayatını kaybederken, oğlu ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şah Yıldırım (52) ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yıldırım oğlu tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Babasını bıçaklayan şahıs ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.