Babaocağında ‘Yasemin kızlarına’ tam destek

Seçim çalışmalarını sürdüren Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın bu defaki durağı babaocağı Baskil İlçesi oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük özel sektör yatırımını ilçesine yapan Prof. Dr. Yasemin Açık’ı, hemşehrileri Baskil ilçe girişinde coşkuyla karşıladı.

“ELAZIĞ TARİHİ YAZACAK”

Kendisine gösterilen sevgi seli karşısında mutluluk duyan Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, büyüklerinin ellerinden öptü, kadınlarla sarılıp hasret giderdi.

Baskil İlçesi’nde seçim koordinasyon merkezini açan Prof. Dr. Yasemin Açık yaptığı konuşmada, “Aziz ilçenin vatan sefer evlatları, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün sizinle birlikte olmak, yöremizin çok önemli değerlerinden olan Hacı Hasan Baba ve Kahraman Şehidimiz Fethi Sekin’in manevi yapısı altında sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyurum” dedi.

“BASKİL SENİNLE GURUR DUYUYOR, ELAZIĞ’IN ABLASI YASEMİN AÇIK”

Konuşması zaman zaman “Baskil Seninle Gurur Duyuyor, Elazığ’ın Ablası Yasemin Açık” sloganları ile kesilen Prof. Dr. Açık, “Bu bayram havasını 14 Mayıs’a kadar sürdürelim. Elazığ ve Baskil’imiz 14 Mayıs’ta bayram havası yaşasın. Birlikte çalışalım, birlikte emek verelim, birlikte sevinelim birlikte illimizi ve ilçelerimizi kalkındıralım. Ben bugün burada kendimi tanıtmaya gelmedim. Ben bugün bacınız ve ablanız, kızınız olarak duanızı almaya geldim, biliyorum ki, Baskil benim yanımda, Baskil kararını vermiş, Baskil’in yolu açık” ifadelerine yer verdi.

“BASKİL ELAZIĞ EL ELE YASEMİN ABLA MECLİSE”

İlçesine hep destek olduğunu ifade eden Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Bu toprakların bağrından kopan, her zaman desteğinizi yanında hisseden, yatırımlarını bu topraklara yapan biri olarak biliyorum ki her zaman bana sahip çıkacaksınız, yanımda olacaksınız... Hep beni güçlü bir şekilde desteklediniz, bundan sonra da o gücü arkamda hissedeceğim. Meclise güçlü bir şekilde gidebilirsek, şehrimizin sorunlarını çok kolay bir şekilde çözeriz. Eğer benimle birlikte tarih yazarak, Türkiye’nin gündemine oturacak bir oy oranıyla beni desteklerseniz, bu desteğin karşısında hiçbir güç duramaz” dedi.

“KAYISIMIZIN MARKA DEĞERİNİ OLUŞTURALIM”

Konuşmasında ilçenin sorunlarına da değinen Prof. Dr. Açık, seçilmesi halinde ilçe kayısını markalaştıracaklarını belirterek, “Beni güçlü gönderinki, kayısımızın marka değerini oluşturalım, beni güçlü gönderin ki, yollarımız doğalgazımız, birçok sorunumuz çözülsün. Seçime 20 gün kaldı, ben eminim ki, bu 20 gün içerisinde bacılarım, kardeşlerim kapı kapı gezecek, bana oy isteyecek, gençler adeta gençlik kolları gibi çalışacak, abilerim telefonlarının rehberinden arayıp, benim için oy isteyecekler” şeklinde konuştu. Konuşmalarının ardından vatandaşlarla sohbet eden Prof. Dr. Yasemin Açık, ardından da esnafla bir araya geldi.