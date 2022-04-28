Babacan genç başkanlarla görüştü

DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan gençlik kolları başkanları ile iftar yaptı.

“DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanlığı, Parti Genel Merkez’inde Genel Başkan Ali BABACAN ve 81 İl Gençlik Çalışmaları Başkanının katılım sağladığı ‘İstişare ve Eğitim Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat çalışmalarına yönelik faaliyetler kapsamında raporlar değerlendirildi. İlk 90 gün ve ilk 365 gün de DEVA Partisi iktidarında Gençlik üzerine yapacağı ‘Gençlik Eylem Planları’ üzerine çalıştay gerçekleştirilen toplantı sonrası Genel Başkan Ali BABACAN ile birlikte iftar yapıldı.”

Elazığ’ı temsilen katılım sağlayan İl Gençlik Çalışmaları Başkanı Ahmet Batuhan GÜREL yaptığı açıklamada; “Genel Merkez Gençlik Politikaları Başkanlığımızın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği İstişare ve Eğitim toplantısına katılım gösterdik. Toplantımızda Elazığ Gençlik teşkilatımızın yapmış olduğu faaliyetler ve yapacak olduğu faaliyetlerle ilgili gereken sunumlarımızı gerçekleştirdik. DEVA Partisi olarak iktidara daha şimdiden ortak iradeyle Genel Merkezimizle koordineli şekilde ciddi bir hazırlık yapıyoruz. İlk 90 gün ve ilk 365 günde Gençlik adına yapılacak Gençlik Eylem Planımızın üzerine çalıştayımızı gerçekleştirdik ve en yakın zamanda halkımıza bu Eylem Planımızı tanıtacağız. Türkiye Gençliği ve Elazığ Gençliği için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.