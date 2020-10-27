Azerbaycanlı çocuktan cephedeki babasına mektup  

Elazığ’da annesi ve kardeşleri ile yaşayan 8 yaşındaki Azerbaycanlı Kenan Farzali, cephede Ermenistan'a karşı savaşan babasına mektup yazdı.

Elazığ Öğretmenevi önünde ‘Elazığ’dan Karabağ’a Tarih Yazan Kahramanlarımıza Mektup’ etkinliği düzenlendi. Belediye öncülüğünde Manas Yayıncılık ile Azerbaycan Cumhuriyeti Elazığ Temsilciliği tarafından yapılan etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Standa ailesi ile birlikte ziyaret eden 8 yaşındaki Azerbaycanlı Kenan Farzali ise cephedeki asker babasına duygu yüklü bir mektup yazdı. Askerlere moral mektubu yazdığını dile getiren Farzali, mektubunun içeriğinde ise 30 yıldır süren savaşın bitmesini istediğini aktardı.

Mektup yazarak askerleri mutlu ettiğini belirten Kenan Farzali, “Mektubumda, Allah askerlerimiz korusun yazdım. Destek olmamız gerek hem de fazlasıyla. Elimizden geldiği kadar da destek oluyoruz. Mektupta askerlerimizi mutlu ettim. Neredeyse 30 yıldır savaşıyorlar ve savaşı bitirin yazdım. Benim babam Cebrayıl’da yaşıyordu, orası onun kentiydi ve orayı da kurtardılar” dedi. Elazığ’da üniversite eğitimi alan Nail Babayev ise Türkiye’nin verdiği destekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Tüm Elazığ halkına minnet ve şükranlarımı sunarım. Bu programdaki amacımız, Azerbaycan askerlerinin yalnız olmadığını, askerlerimizin orada büyük vatan mücadelesi göstererek ve orada topraklarımızın geri alınması ve bizlerin de onların yanında olduğumuz göstermektir. Bugün büyük vatan savaşının 30’uncu günüydü. 30 yıl sonra bugün 30’uncu günde böyle bir program düzenledik. Azerbaycanlı asker ve kardeşlerimiz bugüne kadar 4 şehir, 100 kasaba ve 162 köyümüzü işgalcilerden geri aldı. Biz işgalcileri destekleyenleri kınıyoruz. Biz Azerbaycan askeriyiz. İster Türk halkı olsun ister Azerbaycan halkı olsun hepimiz cumhurbaşkanımızın emrindeyiz. Biz, gerekirse üniversiteyi bırakıp önce cephede asker kardeşler ve ağabeylerimiz gibi orada savaşırız. Bu büyük mücadele için canımızı feda ederiz” diye konuştu.