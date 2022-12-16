Ayşe teyze okuma yazma öğrendi   

En büyük hayalini 62 yaşında gerçekleştirdi, okuma yazma öğrendi.

Elazığ’da yaşayan 4 çocuk annesi 62 yaşındaki Ayşe Selma Ergen, engelli çocuğunu götürdüğü özel eğitim okulunda en büyük hayalini gerçekleştirdi ve okuma yazmayı öğrendi.

Elazığ’da yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Selma Ergen, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Küçükken okula gidememesi, daha sonra da evlenmesinin ardından okuma yazmayı öğrenemeyen Ayşe teyze, evliliğinden 4 çocuk dünyaya getirdi. İlk çocukları olan Emine’nin küçük yaşta hastalık geçirmesinden dolayı engelli olması, Ayşe teyzenin hayallerini bir süre ertelemesine sebep oldu. Emine ile sürekli ilgilenen Ayşe teyze, 3 yıldır özel eğitim okuluna giderek kızının eli ve ayağı oldu. Anne Ergen, okulda öğretmenlerin kızı Emine’ye harfleri öğrettiğini görünce hocaların yanına giderek kendisinin en büyük hayalinin okumayı öğrenmek olduğunu belirtti. Öğretmenlerin de yardımı ile derslere başlayan Ayşe Selma Ergen, 62 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirerek okuma yazmayı öğrendi.

"OKUMANIN YAŞI YOK"

Emine’nin ilk çocukları olduğunu, 5 aylıkken de menenjit hastalığı geçirdiğini belirten anne Ayşe Selma Ergen, “Emine için buraya geliyoruz. Depremde evimizin yıkılmasından dolayı kızımın evinde oturuyoruz. Ben onkoloji hastasıyım. Çok şükür atlattım. Kızım Emine için telepatiye geliyoruz. Çok memnunuz Allah razı olsun, bizimle çok ilgileniyorlar. Emine buraya gelince çok seviniyor. 3 senedir buraya geliyoruz. Daha önceden köyde oturduğumuz için kızımızı buraya getiremedik. Kardeşleri evlenip gidince Emine tek kaldı, ben de mecburen bir yer aradım ve buraya geldik. Okumayı çok istiyordum. Çok zamanım da yok aslında hem Emine ile hem de torunlarımla ilgileniyorum. Okumayı öğrenmem gerekiyordu. İleride yalnız kalırım düşüncesiyle okumaya başladım. Hocalarımız bana çok yardımcı oldu. Allah ondan razı olsun. Hocam olmasaydı öğrenemezdim. Okumanın yaşı yok. Bana diyorlar bu yaştan sonra sana ne lazım ama çocuklarım da okumam gerektiğini söylüyor” dedi.

"AYŞE TEYZE İŞLERİNE RAĞMEN OKULA GELMEYİ HİÇ AKSATMADI"

Emine’nin bireysel eğitim öğretmeni Zeliha Sarman, “Emine ile tanıştığımızda çok farklı bir çocuktu. Emine’ye bazen harfler öğretmeye çalışıyordum. O sırada annesi de bir gün yanıma gelerek hocam siz Emine’ye harf veriyormuşsunuz bana da öğretebilir misiniz dedi. Ben de çok iyi olur dedim ve 1 yıldır çalışıyoruz. Ayşe teyze yeni yeni okumaya geçti. Sürekli okumak için elinden gelen gayreti gösteriyordu. Ayşe teyze iş görüyor, torunlarına bakıyordu ama okula gelmeyi de hiç aksatmıyordu. Ben kendisine ödev veriyordum o ödevleri yapıyordu. Zor bir süreçti fakat şu an tamamladı” ifadelerini kullandı.