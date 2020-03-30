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Ekonomi
Giriş Tarihi : 30-03-2020 15:33

Aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlar kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarında aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldıklarını açıkladı.

Aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlar kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamaarında ''Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık'' ifadelerine yer verdi.

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