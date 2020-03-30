Ekonomi

Aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlar kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarında aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldıklarını açıkladı.