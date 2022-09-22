Pülümür’de ayıların şehir merkezine kadar inmesi olağan bir hal almaya başladı. Dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorluk çeken ayılar gruplar halinde şehir merkezine gelerek yiyecek aramaya başladı. Önceki gece 3 ayı çöp konteynerinin etrafında toplandı. Sokak köpeklerinin havlamaları eşliğinde konteynerden yiyecek almak isteyen ayılardan biri, devirdiği konteyneri yaklaşık 20 metre sürükledi.
tunceli
Giriş Tarihi : 22-09-2022 10:35
Ayılar kenti mesken tuttu
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir grup ayı yiyecek bulmak için şehir merkezine girdi. Ayılardan biri, yan yatırdığı çöp konteynerini yaklaşık 20 metre sürükleyerek ailesinin yanına ulaştırdı.
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