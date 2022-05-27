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Giriş Tarihi : 27-05-2022 11:06

Ayılar arı kovanlarını parçaladı  

Elazığ’da ayılar, arı kovanlarını parçalayarak kullanılamaz hale getirdi. 

Ayılar arı kovanlarını parçaladı  

Olay, Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık işiyle uğraşan Mehmet Tolan, 7 arı kovanını köy yakınlarındaki dağlık araziye bıraktı. Araziye koyduğu kovanları akşam kontrole giden Tolan, kovanların tamamının kırılarak parçalandığını gördü. Yapılan incelemede kovanların ayılar tarafından parçalandığı anlaşıldı.

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