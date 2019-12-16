Aydemir İkinci Büyük Türkiye Projesi’ne akademik danışman oldu

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Kamu Diplomasisi ve Avrupa Birliği Uzmanı Dr. Emrah Aydemir, ülke eğitimini makro düzeyde iyileştirmek ve öğrenme süreçlerinde beceriyi desteklemek amacıyla yürütülen İkinci Büyük Türkiye Projesi’ne akademik danışman oldu.

Dışa bağımlılığı minimalize etmek için öğrencileri erken yaşlardan itibaren üretkenliğe sevk etmek üzere başlatılan projede çeşitli bilim insanları, sanatçılar, yazarlar ve sporcular da yer aldı.

Aydemir, Türkiye Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Genel Başkanı Dr. Adem Çilek ve EYUDER AR-GE Koordinatörü Uzman Seval Orak koordinatörlüğünde yürütülen projede görev almasının ülkemizin eğitiminde bir sorumluluk olduğu ve bu sorumluluk bilinciyle yoğun çalıştıklarını belirtti.

Aydemir, projenin Türkiye’nin geleneği ve geleceği arasında köprü kurması noktasında anlam içerdiğini ve ülkemizin eğitim sistemine katkı sağlayacağını ifade etti. Aydemir, ayrıca farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerin iş birliği yaparak sorumluluk aldığı projenin, ülkeye hizmet açısından bir gönül işi olduğunu dile getirdi.