Ayakkabı tabanında ele geçirildi

5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik ekiplerinin yaptığı çeşitli çalışmalarda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Polisin yaptığı çalışmalarda bir otobüste yolcu olarak bulunan şahsın ayakkabı tabanına gizlenmiş 62 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alındı. Yine polisin şüpheli bir araçta yaptığı aramada ise 138 gram taş kokain bulundu, 2 şüpheli yakalandı. Çalışmalarına ara vermeyen polis kent merkezinde de 2 şüpheli şahsı tespit etti. Yakalanan şahısların üzerinden 123 gram toz kokain, çeşitli miktarlarda taş kokain, esrar ve ruhsatsız silah ele geçirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birin evinden ise 2 parça halinde toplam 45 gram metamfetamin, 8 parça halinde esrar,35 adet uyuşturucu hap bulundu.4 ayrı olayda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı,1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Öteyandan çalışmalarını sürdüren polis, 4 şüpheliyi daha yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 1 hassas terazi ile çeşitli miktarlarda esrar ele geçirdi. 3 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan 1 şüpheliye de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.