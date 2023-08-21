Avustralya’dan Malatya’ya mobil arıtma cihazı

Asrın felaketi sonrası deprem bölgesine uluslararası birçok yardım yapılırken, Avustralya’nın en büyük su arıtma firması tarafından da Malatya’ya 3 adet mobil su arıtma tesisi hibe edildi.

Asrın felaketi sonrası deprem bölgesine uluslararası birçok yardım yapılırken, Avustralya’nın en büyük su arıtma firması tarafından da Malatya’ya 3 adet mobil su arıtma tesisi hibe edildi.6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Dünya’dan Malatya’ya yardımlar gelmeye devam ediyor. Avustralya’da yaşayan Elazığlı İnşaat Mühendisi Mert İnanç Emir’in girişimleri neticesinde, Avustralya’nın en büyük su arıtma firması olan Osmoflo ve firmanın hissedarı Japon Hitachi Zosen Corporation tarafından Malatya’ya 3 adet mobil su arıtma tesisi gönderildi.Mobil arıtmalar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert tarafından arıtmaların Malatya’ya gelmesinde aracı olan Mert İnanç Emir’e, Osmoflo ve Japon Hitachi Zosen Corporation firmalarına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına teşekkür plaketi verildi. Mobil arıtmalar ihtiyaç duyulan bölgelere kurulacak.Mobil su arıtma tesisi teslim töreninde konuşan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, emeği geçenlere teşekkür ederek, mobil arıtmaların kırsalda kullanacaklarını söyledi. Mert, “Kırsalda arsenik olan yerlerde veya suyun iyi olmadığı yerlere bu arıtmaları götüreceğiz. Özellikle Akçadağ, Doğanşehir, Kuluncak bölgelerine kuracağız. Bu süreçte bize vermiş olduğunuz bu çok kıymetli destekten dolayı buradaki ve yurtdışındaki firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.Mobil arıtma cihazlarının Malatya’ya gelmesinde aracı olan Mert İnanç Emir ise, “Mobil arıtma cihazı Avusturalya ve Japonya’nın ortak bağışı olarak Malatya’ya ulaştı. Depremin olduğu ilk andan itibaren ‘ülkemize nasıl yardımcı olabiliriz’ diye düşünürken sosyal medyadaki aktifliğimizi de kullanarak oradaki bakanlara ve başbakana çağrıda bulunduk. Günlerce bunu devam ettirdikten sonra birilerinin dikkatini çekebildim ve parlamentoya davet edildim. Orada öncelikle Türkiye’ye 200 bin dolar ek nakdi yardımı parlamentodan çıkardık. Daha sonra bunun haberleşmesi üzerine oradan da haber bültenlerinde konu olduk. Avustralya’nın Türkiye’ye yardımı şeklinde. Ben aynı zamanda Fırat Üniversitesi, inşaat mühendisi mezunuyum. Avustralya’da ilk çalıştığım firma OSMOFLO Türkiye’ye nasıl yardımcı olabiliriz. Benim paylaşımlarım üzerine bana ulaştılar ve battaniye yardımı yapmak istediler. Ben de battaniye yardımından ziyade daha öncelikli ihtiyaçlarımız olduğunu söyleyerek, gelin bir su arıtma tesisi gönderelim dedim. Deprem bölgelerinde su arıtma tesisi olmayan Adıyaman’la beraber tek şehir Malatya olduğu için biz MASKİ’ye ulaştık. 3 yıl içerisinde 1.5 milyona yakın depremzedenin kullanmasını amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Emeği faydası geçenlere de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.Konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına, destekçi firmalara MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert tarafından plaket takdim edildi.