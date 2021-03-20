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Avlaklarda denetim

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Avlaklarda denetim

Elazığ'da kaçak avlanma ile ilgili avlaklarda denetim yapan ekipler, kafes içerisinde terk edilmiş 2 adet canlı keklik ele geçirdi, 1 meterisi de imha etti.