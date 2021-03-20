Av yasaklarının başlamasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahada denetim çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, canlı keklik avında kullanılan 1 meteris tespit edilerek yıkıldı. Yapılan son denetimler de kafesler içerisinde terk edilmiş 2 adet canlı keklik bulundu. Canlı keklikler kafeslerden kurtarılarak tekrar doğal ortamına bırakıldı. Ekiplerin düzenli olarak denetimlerini sürdürdüğü aktarıldı.
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Giriş Tarihi : 20-03-2021 00:31 Güncelleme : 20-03-2021 00:31
Avlaklarda denetim
Elazığ'da kaçak avlanma ile ilgili avlaklarda denetim yapan ekipler, kafes içerisinde terk edilmiş 2 adet canlı keklik ele geçirdi, 1 meterisi de imha etti.