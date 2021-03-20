Güncel
Giriş Tarihi : 20-03-2021 00:31   Güncelleme : 20-03-2021 00:31

Avlaklarda denetim

Elazığ'da kaçak avlanma ile ilgili avlaklarda denetim yapan ekipler,  kafes içerisinde terk edilmiş 2 adet canlı keklik ele geçirdi, 1 meterisi de  imha etti.  

Avlaklarda denetim

Av yasaklarının başlamasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahada denetim çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, canlı keklik avında kullanılan 1 meteris tespit edilerek yıkıldı. Yapılan son denetimler de   kafesler içerisinde terk edilmiş 2 adet canlı keklik bulundu. Canlı keklikler kafeslerden kurtarılarak tekrar doğal ortamına bırakıldı. Ekiplerin düzenli olarak denetimlerini sürdürdüğü aktarıldı.

ETİKETLER: kaçak avlanma elazığ kaçak avlanma