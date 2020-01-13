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Giriş Tarihi : 13-01-2020 23:15

Avda rahatsızlanan şahıs hayatını kaybetti

Elazığ’ın Maden İlçesinde arkadaşlarıyla ava giden 41 yaşındaki Serhat Arslan,  rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 

Avda rahatsızlanan şahıs hayatını kaybetti

Olay, İlçeye bağlı Dutpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat Arslan 3 arkadaşıyla ava gitti. Bölgede ayrılan avcılar Arslan’dan bir süre haber alınamaması üzerine karda ayak izlerini takip ederek aramaya başladı. Arama sonucunda arkadaşları, Arslan’ın kayanın üzerinde hareketsiz bir şekilde buldu. Arslan için  arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Arslan'ı önce ilçe devlet hastanesine ardından da  Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan hayatını kaybetti.Arslan'ın cenazesi hastane morguna alınırken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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