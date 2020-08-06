Avcıl: 'Belirsizlik sürüyor'

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Av. Osman Avcıl, 24 Ocak Elazığ’da yaşanan büyük deprem sonrası Elazığ’ın inşası konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Avcıl; “Son yıllarda inşaat maliyetleri %50 arttı” dedi.

ELMÜTDER Başkanı Av. Osman Avcıl; 24 Ocak’ta Elazığ’ımızda 6.8 depremde çok büyük hasarlar aldı. Abdullahpaşa, Rüstempaşa, Mustafapaşa Mahallelerinde riskli alanlar ilan edildi. TOKİ aracılığıyla bu mahallerimizde evlerin yapına başlandı. Ama diğer mahallerimizde ise belirsizlik sürüyor. Mahallelerde ise hangi yapı ile ağır hasarlı binaların yıkılıp, yeniden inşa edilip yapılacak olması, vatandaşlar ve müteahhitler tarafından hangi model ile yapılacağı belli değil. Bu belirsizlikler biran önce çözüme kavuşması lazım”.

Son yapılan deprem yönetmeliğiyle yapılan binalarda depremde hiçbir hasar olmadığını ifade eden Avcıl; “ Elazığ’ın siluetini bozmayacağı yerlerde, kat yüksekliğinin serbest bırakılması gerektiği görüşündeyiz. Maliyetin en az %15 ölçüsünde kazancın olması gerektiğini düşünmekteyiz. Son yıllarda inşaat maliyetleri %50 artmıştır ve krizden en çok etkilenen sektör ise ülkenin ve şehrimizin lokomotifi olan inşaat sektörü olmuştur. Bu anlamda maliyetler yerinde durmamaktadır. Başlama ile bitiş arasındaki maliyetler ise hızla artmaktadır. Bu tip orta hasarlı ve müteahhitlerin yapmak için talep etmediği mahallelerde ELMÜTDER olarak önerimiz, ya Belediye kanalı ile emsal veya kat artışları yapılarak cazibenin artırılması yahut Belediyenin Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi, Ticaret Odası ve Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneğinin ise TOKİ modeli ile çalışabileceği model üzerinde Belediye Başkanlığına teklifimizi sunduk. Belediye Başkanımız bu teklifimiz olumlu buldu ve şuan bu model üzerinde çalışıyoruz. Bu modelimiz nihayete erdiğinde orta ve ağır hasarlı binalardaki mağdur vatandaşlarımız bir nebzede olsa nefes alacaktır”.