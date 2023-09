Atıl durumdaydı, 400 yıllık hamamdaki değişime vatandaş bile inanmadı

Elazığ Belediyesi tarafından başlatılan ‘Müzeler Şehri Elazığ Projesi’ çerçevesinde atıl durumda olan Hoca Hasan Hamamı’nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmasında sona gelindi. Türkiye’de benzeri olmayan ve hamam müzesi olarak tarihi mahalleye renk katacak hamam vatandaştan tam not aldı.

Elazığ Belediyesi tarafından başlatılan ‘Müzeler Şehri Elazığ Projesi’ çerçevesinde atıl durumda olan Hoca Hasan Hamamı’nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmasında sona gelindi. Türkiye’de benzeri olmayan ve hamam müzesi olarak tarihi mahalleye renk katacak hamam vatandaştan tam not aldı.UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ’ın simgesi medeniyetler beşiği Harput’un, tarihi ve kültürel tüm birikimiyle bir yaşam merkezi olması hedefiyle Elazığ Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından tarihi yapılara yönelik restorasyon çalışmaları çerçevesinde Osmanlı mimarisine uygun olarak 1632-1634 yıllarda inşa edilen Hoca Hasan Hamamı’nda, restorasyon çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı. Yıkılmaya yüz tutmuş ve atıl durumda olan Hoca Hasan Hamamı, gerçekleştirilen restorasyon çalışması ile birlikte bambaşka bir görüntüye büründü. Gece ışıklandırmasıyla da dikkatleri üzerine çeken hamam, vatandaşlar tarafından tam not aldı.Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Müzeler Şehri Harput’tayız. Bu anlamda Hoca Hasan Hamam Müzesi’ndeyiz. Atıl bir şekilde olan, sadece duvarları mevcut olan Hoca Hasan Hamamı’nı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları talimatıyla müze şekline getirildi. 1600’lü yıllara dayanan müzemizin içinde hamam ile ilgili her şey mevcut. Büyük de bir ilgi var. Hamamda restorasyon yüzde 90 bitmiş durumda, önümüzdeki ay içerisinde açılışı planlanıyor. Gelip gören şaşırıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde böyle bir müze yok. Bugün Harput, UNESCO Geçici Miras Listesinde, kalıcı listeye girmemiz için bu müzenin de büyük bir katkısı olacaktır” dedi.Tarihi mahalleyi gezmeye gelen vatandaşlardan Hanifi Karaoğlan, "Arkadaşlarımızla gezmek için Harput’a geldik. Bayağı değişmiş. Musiki Müzesi ve Basın Müzesini gezdik ama burayı görünce çok şaşırdım. Çünkü burası atıl bir haldeydi. Çok güzel olmuş başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.Çocuklarıyla gezmeye gelen bir başka vatandaş ise “Gelip oturabileceğimiz bir yer. Muhtarımız da emeklerini eksik etmedi. Merakla bekliyorduk ve geldik. Harput dokusuna da uygun yapılmış. Yakın zamanda müze de açılacakmış, gezmeye geleceğiz. Çok güzel olmuş” şeklinde konuştu.