Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 85'inci yıl dönümü etkinliklerle anıldı  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 85’inci yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte kaldığı oda ziyaret edildi.

Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 85’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ilk olarak çelenk koyma töreni düzenlendi. Öğretmenevi önünde düzenlenen törende Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Atatürk heykeline çelenk koydu. İki dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri, öğretmenevi içerisinde bulunan Atatürk'ün konakladığı odayı ziyaret etti. İlgililerden bilgi alan Vali Toraman, ardından şeref defterini imzalayarak şunları yazdı: “İstiklal mücadelemizin başkomutanı cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce ilimizi şereflendirdiğiniz bu mekanda yine aynı heyecan, gurur ve saygıyla huzurundayız. Cumhuriyetin kurulmasının ardından çıkmış olduğunuz yurt gezilerinde Elazığ’a yer vermeniz ilimiz adına bir gurur vesilesidir. Bu aziz şehrin mert, yiğit ve vatanperver insanları o gün sizi nasıl yüreğine bastıysa bugün de aynı hissiyat ve özlemle manevi varlığınızı gönlünde yaşatmaktadır. Bizler bugün 'En büyük eserim' dediğin cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru hızlı ve emin adımlarla ilerlerken cumhuriyetimizi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak adına bıkmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde başta siz olmak üzere aziz şehitlerimizi ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Tören ve etkinliklere Vali Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, kamu kurum müdürleri, emniyet ve askeri personel, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.