Ataşehir Mahallesinde kaza!

Midibüs ile ticari araç Kuva-i Milliye Caddesinde çarpıştı.

Elazığ’da midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ç. İdaresindeki 23 AAR 503 plakalı midibüs ile Osman P. İdaresindeki 06 AFZ 383 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.