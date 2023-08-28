Ata tohumu organik pembe domates satarak okul harçlığını çıkartıyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 12 yaşındaki Yunus Emre Akın, yerli ata tohumu pembe domatesleri satarak okul harçlığını çıkarıyor.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 12 yaşındaki Yunus Emre Akın, yerli ata tohumu pembe domatesleri satarak okul harçlığını çıkarıyor.Tunceli’ye bağlı ilçe ve köylerinde organik olarak yetiştirilen ata tohumu pembe domates, vatandaşların sofralarını süslemeye devam ediyor. Çemişgezek ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Yunus Emre Akın ise okul harçlığını organik pembe domates satarak biriktiriyor. Daha önce su satarak okul harçlığı için çalışan Yunus Emre Akın bu kez yerli domates satarak okulların açılmasına az günler kala küçük yaşına rağmen ticaretle uğraşıyor. Okul harçlığını çıkarmak ve ticareti öğrenmek için çalıştığının belirten Yunus Emre Akın, "Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşıyorum. Çemişgezek İstiklal Ortaokulunda 7’nci sınıf öğrencisiyim. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Ben de okul harçlığımı çıkarmak için bir şeyler satıyorum. Babamdan harçlık almadan okumak için kendi emeklerimle çalışıp domates satıyorum. Ben daha önce su satıyordum. Bölgemizde ata tohumu organik pembe domates yetişiyor. Şimdi bu organik pembe domatesi satıyorum. Çevrenizdeki insanlar pembe domates seviyor. Bu yüzden pembe domates almak isteyen bana geliyor. Ben de bu şekilde paramı, harçlığımı çıkarıyorum" dedi.