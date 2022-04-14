 At yarışı sezonu başladı  

Tarihte ilk kez 50 yarış gününün verildiği Elazığ Hipodromu’nda heyecan dolu yarışlar için start verildi.

Türkiye Jokey Kulübü'nün belirlediği takvime göre 2022 yılında Yurtbaşı Hipodromu'nda 50 yarış günü düzenleneceği açıklanmıştı. Yurtbaşı Hipodromu'nda yeni sezon heyecanı dün başladı. Günün 6. yarışı olan Abdullah Şahin koşusunda birinci gelen jokey Menderes Avşar’a ödül verildi. Haziran ayına kadar her çarşamba günü yapılacak olan yarışların temmuz ayından sonra ise pazartesi, çarşamba ve pazar günleri gerçekleşeceği kaydedildi.

Hipodromların sadece yarış alanları olmadığını belirten Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, “Sosyal yaşam alanlarında iyileştirmelere gittik. Bugün itibariyle atlarımız start verdi. Biz de diğer sosyal alanlarımızda start verdik. Bu dakikadan sonra yarışseverlerimizi yarış seyrine, bunun dışında da piknik amaçlı ve diğer misafirlerimizi de buraya bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Atlarımızın ayakları düz bassın” dedi.