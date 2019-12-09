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Bingöl
Giriş Tarihi : 09-12-2019 14:45

Astsubay kuleden düştü

Kuleden düşen astsubay çavuş şehit oldu.

Astsubay kuleden düştü

Astsubay çavuş kuleden düşerek şehit oldu.Bingöl'de bir karakolda görevli astsubay çavuş kuleden düşerek şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçe Jandarma Komutanlığı bağlı Güzeldere Karakolu’nda görevli bir astsubay çavuş, dengesini kaybederek kuleden düşüp ağır yaralandı. Tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan astsubay,  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit için bugün Bingöl Havalimanında tören düzenleneceği bildirildi.

ETİKETLER: bingöl haberleri
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