Asilhan Arslan’dan merak edilenleri tek tek cevaplandırdı

Elazığ Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde kurulan ve Maden ilçesindeki rezervlerin işletilmesi için ihaleye girmesi beklenirken ihalede yer almayan Elazığ Girişim Grubu ile ilgili ETSO Başkanı Asilhan Arslan açıklama yaptı.

Gündemden düşmeyen Türkiye Cumhuriyeti'nin en zengin maden yataklarının bulunduğu ihaleye Elazığ Girişim Grubu neden katılmadı? Bu ve merak edilen diğer sorunların cevaplarını Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan cevapladı. Başkan Arslan; “21 Nisan gece saat 02.00’ı gösterene kadar ihaleye nasıl dâhil olacağımız konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Olabileceklere hazırlıklı olma gayretinde olduk. Elazığ Girişim Grubu olarak ulaştığımız meblağ 300 milyon TL oldu. 2 milyar TL açık arttırmanın taban fiyatı 2 milyar TL’ye ulaşamadık. Ulaşsak bile 7 milyar TL’lik bir tesisimiz yok yani ihalede eşit koşullar oluşturulmadı. Ayrıca MTA’nın bu rezerv alanına dair raporu bile yok. İhale dosyası 15 firma tarafından alınsa bile ihaleye sadece iki firmanın katılmış olması da bundan. İhaleye katılsak ihaleyi meşrulaştırmış olurduk” dedi. Ayrıca Başkan Arslan, kendisinin ve Elazığ Girişim Grubunun sadece Elazığ’ın menfaatine hareket ettiğini ama çalıştıkları halde bu konuda gerekli adımları atmayanların linçlerinden kurtulamadıklarını da belirterek; “Söylemlerimin hiç birinde çelişki göremezsiniz. 8,5 milyardan biri çıkıp desin ki param karşılığı hisse aldım desin eğer öyle bir şey varsa Elazığ’ın 600 bin nüfusu yüzüme tükürsün” ifadelerini kullandı.

Elazığ’ın Maden İlçesi’nde Maden Teknik Araştırma Müdürlüğü tarafından bulunan maden rezervlerinin işletilmesi için açılan ihale gerçekleştirildi ve İhaleyi Port Madencilik A.Ş. firması kazandı. Port Madencilik A.Ş. firması ihaleyi 2 miyar 205 milyon TL ile bu ihaleyi kazandı. İhalenin açıklanmasının ardından da Elazığ kamuoyu ihale sonucuna ilişkin görüşlerini aktardı. İhale tamamlandı tamamlanmasına ama hâlâ sular tam manası ile durulmadı! Gözler bu ihaleye katılmayan ve neden katılmadığı netleşmeyen Elazığ Girişim Grubu’na çevrildi. Günler sonra neden Elazığ Girişim Grubu’nun ihaleye katılmadığını ve diğer merak edilenleri Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nda birçok STK temsilcisi ve basın mensubunun katılım gösterdiği bir toplantıda açıklık getirdi. İşte Başkan Arslan’ın açıklamalarının detayları…

“BU BÜYÜK MADEN VARLIĞINI ÖNCE YETKİLİLERLE PAYLAŞTIK”

Herkesi selamlayarak sözlerine başlayan Başkan Arslan; “3 aylık zaman diliminde Türkiye gündemini son derece meşgul eden bir konu üzerine buradayız. 2018 yılından itibaren MTA’nın arama faaliyetleri yürütüldüğü alanda polimetallerin bulunduğu bir rezerv bulundu. Madenin varlığının bilinmesi ile birlikte; ilimiz Valisini, ilimiz siyasilerini bilgilendirdik. Bu da bizlerin varoluş sebebi. MTA bir yatak tespit etti. Bu yatağın büyüklüğü de şu kadar diyerek bilgilendirme yaptık. MTA bunu raporlayacak ve ihale süreci başlayacak. Bu konuda duyarlı olalım ve ihale edilmesine kadar olan süreci birlikte takip edelim istedik. Bunu kamuoyu ile paylaşmadan ilgili kişilere durumu ifade ettik” dedi.

“BEN HİÇ BİR ŞİRKETİN ÇANTALIĞINI YAPAMAM, GİRİŞİM GURUBU İLE BUNU TABANA YAYMAK İSTEDİK”

Bunun ardından ne gibi gelişmelerin yaşandığına da dikkat çeken Başkan Arslan; “Siyasi parti il başkanı, milletvekillerinin toplantı yaparak. Bana sizin bahsettiğiniz gibi büyülükte bir rezerv yok. İfadelerini kullandılar. İhale ile alakalı konularda bu madenin Elazığlı iş insanları tarafından yürütülmesini isteriz. Bunun gereklerini de yerine getirmek adına her türlü çalışmaya yapmaya hazırız. Bu süreçler sıkıntılı süreçler ve sizlerden görüşmeleri yapabilmek adına öncülük talep ediyoruz dedim. Bu da Elazığlı iş dünyası olarak ilin milletvekilinden bunu talep etmemiz gayet normal. Ben herhangi bir şirketin çantalığını yapamam, bunu tabana yayalım bunu gerçekleştirmek istiyorum diyerek Elazığ Girişim Grubu oluşturmak adına çalışmalara başladık” ifadelerini kullanarak Elazığ Girişim Grubunun nasıl şekillendiğine dikkat çekti.

“SAHANIN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜ İHALE ŞARTNAMESİNDE YOK!”

“Ankara 13. İcra Dairesi Mahkemesinde ilk etapta Yürütmeyi Durdurma Kararı açtık. Süre uzatımları oldu. İkinci süre uzatımı 13. İdare Mahkemesinin aldığı karar neticesinde oldu” diyen Başkan Arslan; “29 Mart’taki ara karar neticesindeki kararlar söz konusu oldu. 13 önemli çok kritik karar vardı. Sahanın gerçek büyüklüğü ihale şartnamesine girmedi, ihalenin yapım şekli kamu zararı oluşmasın diye rödevans yönetimi ile yapılmalıydı. Üçüncü ise rekabet koşullarının oluşmaması. Kimsenin teklif vermemesinin asıl nedenidir. İzabe tesisleri kurabilir ve irili ufaklı diğer madenlerinde işletilmesi şartı olmalıydı. Burada hangi firmanın menfaatine olan bir konu var” dedi.

“HAKSIZ REKABET OLUŞTU!”

Sadece kamunun, Elazığ’ın ve genel sektörün yararını düşünerek hareket ettiklerine açıklık getiren Başkan Arslan; “Mevcut maden sahasında çıkarılacak madenler Türkiye’de olacak mevcut tesislerde işlenecek. Eğer bu kapasiteye sahip değilse kapasiteleri geliştirilecek bu eşitlik ilkesine aykırı bir madde. Tekelciliğe asla müsaade edilmemeli. Bu mevcut tesisler sadece tek bir firmada var. Zaten bunlar kendi sahalarında madenlerini işletiyor. %70 kapasite ile çalışan bir tesis varsa ikinci bir tesis kurulmasına izin verilir. Bu madde tesisi olan firmayı diğer firmalara karşı 7 milyar TL bir rekabet üstünlüğü sağladı. Kim bu ihaleyi alırsa alsın 7 milyarlık tesis yapmak zorunda” dedi.

“SÖYLEMLERİMİZDE HİÇ BİR ÇELİŞKİ YOK! KANUNA KARŞI HİÇ BİR ŞEY YAPMADIK!”

Bu sürecin detaylarını sık sık paylaştıklarını da aktaran Başkan Arslan; “Söylemlerimin hiç birinde çelişki göremezsiniz. 2. Kısım Elazığ Girişim Grubu; Elazığ Girişim Grubunun ticari sicil kazandı. Bu kimlerle geçti inisiyatif alan işadamlarımız ile kuruldu. 7 isim bu girişim grubunun 4’te 1 sermayesi olan 250 bin TL’de yatırarak bunu şirket statüsüne kavuşturdu. İhaleye de bu firma marifeti ile girmek istedik. Ön talep ve anket çalışması da yaptık. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından suç teşkil eder ve bizlerin hapis cezası alması konusunda bize hapis cezaları bile yapılabilirdi. TOBB’den bile de uyarı yazısı geldi. SPK’de verdiğimiz ifade de kovuşturmayı gerektiren bir suç unsuru olmadığı ortada. Kanuna karşı bir şey yapmadık” dedi.

“KAPI KAPI GEZEREK, HERKES BU GRUBUN İÇERİSİNDE OLSUN İSTEDİM!”

“993 kişi yaptığımız ankette bizimle beraber olma niyetinde olduklarını ifade etti” diyen Başkan Arslan; “Olabileceklere hazırlıklı olma gayretinde olduk. 300 milyon TL oldu. 2 milyar TL açık arttırmanın taban fiyatı 2 milyar TL’ye ulaşamadık. Ben bize destek olan bu kişilere teşekkür ediyorum. Tüm iş dünyasının bu girişimde olması için bu sürece davet ettim. Hiçbir kişiyi ayırt etmeden bu sürece dâhil olmaya çalıştık. Asla ve katta ayırmadık ve ötekileştirmedik. Müteahhitlik ve madencilik sektöründe yer alan büyük firmalarla görüşerek bu sürece destek olun çağrısında bulunduk. Ortaklık yapısı oluşturuyoruz bunun içinde olun ve bize güç katın dedik. Kapı kapı gezdim. Türkiye’de ve dünyada olan Elazığlı derneklerine yazılı ve sözlü bildirim yaptım. İnisiyatif alan tek firmada kolin inşaat oldu. Kolin bu şehrin bağrından kopan bir firma her başımız sıkıştığında kapsısını çaldığımız firma. Böyle bir büyüklüğe ulaştık. Durağan varlığın üzerinden bizleri değerlendirin ve bizlere minimum %20 hisse ayırın talebinde bile bulunduk” şeklinde konuştu.

“BİR KİŞİ BİLE ÇIKIP HİSSE KARŞILIĞI PARA VERDİM DERSE;600 BİN ELAZIĞ YÜZÜME TÜKÜRSÜN!”

Kimseden para almadıklarını da kaydeden Başkan Arslan; “En azından %20 bir rakamımız olsun bunu geniş tabanlara yayalım. Teminat mektubu yok. Sermaye büyüklüğünü oluşturamadık Elazığ’ın menfaati adına böyle bir girişimlerde oluşturma gayretindeydik. Bu insanların parasını ne yapıyorsun; 8,5 milyardan biri çıkıp desin ki param karşılığı hisse aldım desin eğer öyle bir şey varsa Elazığ’ın 600 bin nüfusu yüzüme tükürsün. Eğer böyle bir şey varsa yeniliyorum Elazığ kamuoyu yüzüme tükürsün. Bu işler kolay değil. Bu iftirayı atanları Allah’a havale ediyorum. Keşke bu toplantıyı yapmak zorunda olmasaydık. Sinerji oluşturup daha güzel işler ortaya koyabilseydik. Bir tane olumsuzluk yaşamışım dediğim an biri düğmeye basıyor ve linç oluşturuluyor. Maden’de toplantıda ani hayal kırıklığı ve ani sevinçler yaşanabilir. Biz hiçbir alanı boş bırakmadık” dedi.

“DAHA İHALE BİTMEDEN BU KADAR FAALİYETİ YAPAN ELAZIĞ TSO SUÇLU OLDU”

Kamuoyunu arkamıza alarak Elazığ’ın menfaatine konuları görüşme isteği olduğunu da aktaran Başkan Arslan; “ Sıkıntılı süreçler, teknik konular, kamuoyunu arkamıza alıp Elazığ’ın menfaatlerine konuşalım dedim. Sizinle Cumhurbaşkanına gidelim dediğim de kimse olmadı. Bu konu bizim uzmanlığımız ilk etapta kapalı kapılar arasında daha kimseye bu konuları açmadan onlara aktardık. Ben kavgacı bir adam değilim. Birilerini karalamak için manipüle etmek için bizi aradı diyemezsiniz benle ilgili! Bu benim üslubum değil. STK temsilcileri, Elazığ kamuoyuna ve Elazığ basınına da teşekkürler. Çünkü Elazığ’ın değerine sahip çıkması sürecini aktardık. Süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazarak ifade ettim. Son başbakan Binali Yıldırım ile konuyu görüştük. Bakan Fatih Dönmez ile ve birçok ilgili kişilerle bir araya geldik. İhale tam olarak bitsin. Tarihi süreç nasıl gelişti diye sizinle paylaşmak istedim. Daha ihale netleşmeden bu kadar faaliyeti yapan ETSO suçlu. Para toplamak için gecesini gündüzüne karan ETSO suçlu oldu yatan değil. Helal olsun” dedi.

“İHALEYE GİREN BİR FİRMA İMTİYAZLIYDI VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ VARDI”

“İhale konusunda son ana kadar girme konusunu zorladığımızı bilmenizi isterim” diyen Başkan Arslan;”15 firma dosya aldı. İhaleye girebilmek için 15 firmadan 2 firma teklif verdi. Bir firma imtiyazlıydı, rekabet üstünlüğü vardı. 7 milyar geriden başlamasıydı. Bunun dışında hiçbir sebep yoktu. Bu şartnameyi görür görmez bunu alacak başka firma yok demiştik. Teknik çalışma ve finansal hazırlık istiyor bir de raporu yok. Dışarıdaki firmada buraya dair bir done dâhi yok! Bizler sonuna kadar bunların çalışmasını yaptık” dedi.

“İHALEYE GİRSEK İHALEYİ MEŞRULAŞTIRIRDIK!”

Son ana kadar ihaleye girme koşullarını oluşturma gayreti gösterdiklerine de dikkat çeken Başkan Arslan; “Son ana kadar ihaleye girme koşullarını oluştururken bu ihaleye girip rekabet edemeyiz. Kaça çıkartırsak çıkartalım ihaleyi meşrulaştırmalıyım diye ihaleye girmedik. Ne kadar isabetli bir karar aldığımız dosya alıp ihaleye girmeyen firmalara baktığımızda doğrulandı. Cengizler İnşaat girince sevindik Tahir’in ne kadar fiyat yükselttiğinin ve gözünün karalığını biliyorduk. İhaleyi yükseltip bunu alması mümkün değildi. Kurgusundan malum şekilde ihale şekillendi” dedi.

“CEBİME KOYAMADIĞIM 300 MİLYON VE YERİNE KOYAMADIĞIM 2 MİLYAR VAR”

“Çelikler İnşaata da Elazığ Girişim Grubuna dâhil olması konusunu da görüştük” diyen Başkan Arslan; “Bunları yaptığım için suçluysam ve bunları savunduğum için suçluysam bunları çıkıp belirtin. Cebime koyamadığımı 300 milyon var ve yerine koyamadığımı bir 2 milyar var ve bundan dolayı görevimi yapmamakla itham ediliyorum. Bir şey için çok seviniyorum. Bu konuda kimse beni tehditte etmedi bana para da teklif etmedi. Tekrar söylüyorum. Bu işle alakalı Elazığ Girişim Grubu adına bedel karşılığında konuştuysa Elazığ’daki 600 bin kişi benim yüzüme tükürsün” dedi.

“ELAZIĞ KAMUOYU KİMLERİN SERVETİNE SERVET KATTIĞINI BİLİYOR”

İftiraları atanları Allah’a havale ettiğini de aktaran Başkan Arslan; “Bu iftiraları atanları önce Rabbime ardından da Elazığ kamuoyunun vicdanlarına bırakıyorum. El insaf. Elazığ kamuoyu kimlerin servetine servet kattığını çok iyi bilir. Herkes iş dünyası içinde o da işin ayrı boyutu. Bu süreç içinde şahsımla alakalı yapılan her türlü iftara ile ilgili haklarım helal olsun ahirete hesap bırakmadım. Ahiret benim temiz alanım olsun istiyorum orada da kötülüklerle uğraşmak istiyorum. Eğer ülke ve şehrin menfaati olarak yürüttüysek bu şehrin menfaatine olan işler konusunda hakkımı helal etmiyorum. Çocuklarımız için yaşıyoruz biz çocuklarımıza ne bırakacağız? Çocuklarımız hep isteyen el mi olacaklar? Dişinden tırnağından arttırdıklarıyla çocuklarına zenginlik versin istedik. Başka bir niyetimiz varsa Allah beni bu koltuktan kaldırmasın. İzabe tesis şartı konulmadı. O konulsaydı ihalede eşitlik olurdu” dedi.

“ŞAHSİ MENFAATLER BİR KENARA BIRAKILARAK ÇALIŞILDI”

Şahsi menfaatler bir kenara bırakılarak Elazığ için çalıştıklarını da aktaran Başkan Arslan; “Eksiğimiz ve yanlışımız hatamız ve kusurumuz ile insanız bize inanan destek veren üyelerimize ve Elazığlılara teşekkür ederim 88 kişi şahsi menfaatlerini bir kenara bırakarak bu şehrin menfaatini düşünerek çalıştıkları için teşekkür ederim. Fazla tevazu iyi değil 1 Nisan 2018’den itibaren 4 yılı aşkın bir süredir yönetim olarak bir hedefimiz var gelmiş geçmiş en iyi yönetime talip olduğumuz süreçtir. 1884 faaliyetlerinden itibaren incelenebilir. Bütün başkanlar da yönetimleri ve kadroları ile ellerinden geleni yapmışlardır. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“ELAZIĞ GİRİŞİM GRUBU OLARAK, FAALİYETLERİMİZİ YÜRÜTECEĞİZ”

Risk alarak çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Başkan Arlan; “Süreçler bitmedi, mahkeme kararını açıklanmadı. Risk alarak sizden aldığım destekle daha fazlasını da risk alarak yürüteceğim. Elazığ’ın desteğini aldık. Girişim Grubu olarak, şehrimizin menfaatleri doğrultusunda her türlü faaliyeti yürüteceğim. Elazığ’a güzel şeyler kazandırmak için Elazığ iş dünyası olarak çalışmaya devam edeceğiz. Elazığ sevdalılarına teşekkür ederim” Şimdiden yaklaşan Kadir Gecesi ve Kurban Bayramını da tebrik ederek açıklamasını tamamladı. Sonrasında ise katılımcıların sorularına açıklık getirdi.

“RAPORLAR YOKKEN YATIRIMCI BULMAK GÜÇ!”

Program bitiminde Başkan Arslan; katılımcılardan gelen bazı sorulara da açıklık getirdi. Gizli el ve size linç başlatan kimdi? Şeklinde sorular geldi. Başkan Arslan; “Aynı söylem tek elden geldi. Kimler manşet oynattıysa bu sizlerle onların arasında bu gizli eli siz daha iyi bilirsiniz” dedi Yıldırımlar Holding’in Elazığ Girişim Grubu içinde neden yer almadığına da açıklık getiren Başkan Arslan; “Gelip bizimle görüşme yaptı. Ortak olmak istediklerini belirttiler. Kendi aramızda görüşüp dönelim dedik. Kendilerinin resmi bir başvuruları olmadı” dedi. “Uluslararası akredite labaratuvarlarda alınan raporlar yokken buraya yatırımcı bulamazsınız. Türkiye’nin en büyük rezervi 25 milyon dolar aktarılmış ama raporu yok. Bunu anlatamıyoruz” diyerek kendilerini nelerin zorladığına açıklık getirdi.

“BİR KURUM ŞEHRİN MENFAATİNE ADIM ATIYORSA ONA SAYGI DUYULMALI”

İhaleye sayılı günler kala AK Parti ile olan gerilimin sorulması ile ilgili de soru gelmesi üzerine kısa bir açıklama yapan Arslan; “Bu konuya açıklık getirmiştim. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Ama bir kişi bir kurumu temsil ediyorsa ve o kurum şehrin menfaatine bir adım atmışsa ona saygı duyulmalı. En azından saygı duyulsun. Şahıslar geçici ama olaylar gelecek nesillere mal olur. Olay üzerinden konuşuyorum” dedi.

“KAMU ZARARININ ÖNLENMESİ ADINA HUKUKİ SÜREÇ İŞLİYOR”

Gece ikide katılmama kararı aldığınızı ifade ettiniz. İhale yapılmadan bu kararınızı kamuoyu ile bizzat paylaşsanız daha sağlıklı olmaz mıydı? Yani en azından sürecin başından nasıl kamuoyu sağlıklı bilgilendirildiyse kamuoyu bir şok yaşamasının önüne geçebilirdiniz ve ihalede kamu zararı olabileceğini ifade ettiniz bunun önlenmesi adına hukuki bir süreç içerisine girecek misiniz? Şeklinde yöneltilen sorulara da açıklık getiren Arslan; “Hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Her şey her zaman söylenmiyor. Böyle sansasyonel bir nedeni yok. Yeni açtığımız davalar ile sürecin takipçisiyiz” dedi. “Elazığ’ın potansiyeli olan her işle ilgileniyorum. Gıda Sanayi yapısının çok ortaklı sürecini başlatacaktık. Ama maden konusuna yöneldik” diyerek sözlerini noktaladı ve toplantı sona erdi. Toplantıda Başkan Arslan’ın sözleri sık sık alkışlarla da kesildi.