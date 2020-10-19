'Asıl depremi deprem sonrası yaşadık’

Elazığ Bakkalları ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top, 2002 yılından buyana oda başkanlığını yürüttüğünü ifade etti.

Oda Başkanı Cebrail Top; “Şuanda odamıza kayıtlı 1807 üyemiz var. Esnaflar olarak zor süreç geçiyoruz.24 Ocak ilimizde doğal bir afet oldu. 6.8’lik depremde iki esnafımız göçük altında kaldı. Biz depremi deprem sonrası yaşadık. Depremin ardından virüs geldi. Şuanda da yıkımlar bizleri olumsuz şekilde etkiliyor. Şehrimizin yüzde 30- 40 yıkılıyor. Yıkım olan yerlerde esnaflarımız mağdur oluyor. Yıkımlarda daha dikkatli olunabilir tozdan topraktan geçilmiyor. Bazı yıkımlar çok uzun sürüyor. Yıkım başlanan yerde en kısa sürede yıkımın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bazı yıkımlarda 15- 20 gün bazı caddelerimiz kapanıyor. Yakımlar uzun sürmesi esnaflarımızı maddi anlamda olumsuz etkiliyor”.

“SÜREÇTEN KANTİNCİ ESNAFI ÇOK OLUMSUZ ETKİLENDİ”

Deprem olduğu gün sabah ben çok umutsuzdum diyen Elazığ Bakkalları ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top; “Eyvah, Elazığ 15-20 yıl geriye gitti dedim. Deprem sonrası Cumhurbaşkanımız, bakanlarımızın ve siyasilerimizin Elazığ’a gelmesi ve esnaflarımıza verilen kredilerle ümidimiz arttı. Deprem sonrası sivil toplum kuruluşlarımızın mantıklı taleplerimiz olmadı. Ben 11 maddelik taleplerimizi Ticaret Bakanımıza sundum. Gümrük Ticaret Bakanımızın Valilik Toplantı Solunu’nda gerçekleştirdiği toplantı meslek grupları adına bir tek ben konuştum.

Pandemi sürecinde bizim gıda sektörünün çok etkilenmediğini ifade eden başkan Cebrail top şunları söyledi: “Etkilenecekti belki ama dönemin valisi Çetin Oktay Kaldırım valimiz sayesinde etkilenmedi. Ben giden Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a çok teşekkür ediyorum. Deprem sonrası çok büyük yardımlar geldi. İlimize iki yıl yetecek kadar gıda yardımı geldi. Ben yardımlar gelmesiyle valimizi aradım. Valimize dedim yardımlara karşı değiliz ama esnaflarımız ne saracak dedim. Valimiz de ne yapabiliriz dedi. Ben de bakkallardan ürün alalım dedim. Bakkal esnafımızdan 1000-1500 TL’lik gıda yardım kolileri yaptık. Esnafımızın raf fiyatıyla ürünlerini valiliğimizi desteğiyle aldık” dedi.