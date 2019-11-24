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Ekonomi
Giriş Tarihi : 24-11-2019 00:28   Güncelleme : 24-11-2019 00:32

Asgari ücrette ilk rakamlar!

Türkiye'de asgari ücretle çalışan yaklaşık 8 milyon kişi, yeni yılda alacakları ücrete kilitlendi.

Asgari ücrette ilk rakamlar!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceğini duyurdu.

İşçi, işveren ve Hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için Bakanlıkta bir araya gelecek.

Asgari ücret; bir insanın en temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi giderlerini karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen “bir çalışana verilebilecek en düşük ücret” olarak tanımlanıyor.

2019 yılında bekâr bir çalışanın asgari ücreti, 2.020 TL seviyesinde bulunuyor.

Tahminlere göre enflasyon yüzde 12 ile yılı tamamlar ve asgari ücrete de bu şekilde bir artış uygulanırsa, yeni yılda maaşlara 243 TL zam gelecek ve 2 bin 262 TL olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi                               

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