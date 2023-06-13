‘Asgari ücrete yapılacak ara zammın esnafı mağdur etmemesine dikkat edilmeli’

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut, asgari ücrete yapılması planlanan ara zamla ilgili yaptığı açıklamada, yapılacak zammın esnafı zor durumda bırakmaması gerektiğini söyledi.

Asgari ücret zammına karşı olmadıklarını kaydeden Havabulut, işçinin olduğu kadar işverenin ve esnafın da dikkate alınması gerektiğinin altını çizerek; “Yetkililerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine ve esnafımızı mağdur etmeyeceklerine inanıyoruz. Asgari ücrete yapılacak ara zamdan çok enflasyonu düşürerek alım gücünün arttırılması daha yerinde olacaktır. Şu unutulmamalı ki her yapılan ara zam esnafın Bağkur primini, iş verenin sigorta primini, vergilendirme ücretlerini arttırmış oluyor. Ödenmesi gereken bu ücretler esnafımızı zora sokuyor. 3 bin liranın üzerinde olan Bağkur primini örnek verecek olursak gelen ara zamla birlikte prim ödemesi 4 bin liraya çıkacak. Bu zam yapılırken esnafımızın maliye giderlerinin de düşünülmesi gerekir.” şeklinde konuştu.

Havabulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Asgari ücret bilindiği gibi 2023 Ocak ayında brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira olmuştu. Son günlerde döviz kurlarında yaşanan dalgalanma haliyle fiyatları ciddi anlamda arttırdı. Şimdi asgari ücrete yeni bir zam gündemde. Asgari ücret artar, buna bağlı olarak enflasyon artarsa haliyle maliyetler de yükselmiş olacak. Bu durumda esnafımız her şekilde mağduriyet yaşayacak. Biz asgari ücretin artmasına karşı değiliz ancak bu artışla birlikte maliyetlerin artmasının önüne geçilmesi gerekir. Aksi taktirde esnafımız ciddi anlamda sıkıntı yaşayacak. Yetkililerimizden, esnafımızın mağduriyet yaşamaması adına gerekli önemleri almalarını özellikle istiyoruz. Öte yandan şunu da belirtmek isterim ki asgari ücret eskiden yılda bir kez konuşulurdu şimdi ara zamlarla birlikte artık 6 ayda bir konuşulur oldu. Asgari ücretin konuşulduğu periyotlar ilerde 3 aya hatta 1 aya bile düşebilir. Örneğin 2021 yılı Aralık ayında da asgari ücret insanları mutlu edecek düzeyde yükselmişti fakat 6 ay geçmeden o artış hiçbir anlam ifade etmemeye başladı ve asgari ücretin yükseltilmesine dair tartışmaların periyotları kısalmaya başladı. Yani asgari ücret yükseltilerek refah artırılmaz, ekonomik büyüme sağlanarak refah artırabilir. Dikkat edilirse refahın yüksek olduğu ülkelerde asgari ücret tartışmaları çok fazla yapılmıyor çünkü bu tür yerlerde insanların yüzde 1’i asgari ücretle çalışıyor. Ben bu düşüncelerle önümüzdeki günlerde açıklanması planlanan asgari ücret ara zammının hem işçilerimize hem de işverenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yapılacak zammın refah seviyemizin artmasına vesile olmasını diliyorum.”