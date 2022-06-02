Asfaltlama çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte şehir genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, Kanal Boyu Çevre Düzenleme ve Park Yapım Projesi'nde Sanayi Sitesi bölgesi yolu ile Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak ve Sarayaltı Sokak'ta devam eden asfalt döküm çalışmalarını tamamladı. Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Yol çalışmaları esnasında araç ve yaya trafiğinin aksamaması için azami özen gösteren ekiplerimiz, asfalt serim çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak şehrin önemli bağlantı güzergahlarını oluşturan noktalarında çalışmalarını bitirdi. Vatandaşlarımıza daha kolay bir ulaşım imkanı sunmak için şehir içi bağlantı yollarını güçlendiren ve mahalleler arası yeni bağlantı yolları açan belediyemiz, asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirecektir” denildi.