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Giriş Tarihi : 05-01-2023 08:51

Asfalt yüklü tır devrildi

Elazığ’da asfalt yüklü tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Asfalt yüklü tır devrildi

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Gülüşkür Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 AJ 670 plakalı asfalt yüklü tır bariyerlere çarparak devrildi. Kazada bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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