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Giriş Tarihi : 26-03-2020 20:32

Artık yüzde 50 oranında yolcu alacaklar

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de de alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor.

Artık yüzde 50 oranında yolcu alacaklar

Elazığ'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında taşıma hizmetlerinde kullanılan bin 818 araç sahibi polis tarafından mesaj yoluyla uyarıldı.   Bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da İçişleri Bakanlığı'nın il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının yüzde 50 oranında yolcu kabul edilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde belediye, odaların işbirliği ile kent genelinde toplu taşıma hizmeti veren bin 818 araç sürücüsüne SMS yoluyla genelge hakkında bilgilendirme yapıldı.  Bilgilendirmenin artından kentte ekiplerin denetim yapacağı aktarıldı.

ETİKETLER: elazığ yolcu taşımacılığı elazığ münibüs
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