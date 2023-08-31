‘Artık yetki belgesi olmayan ilan giremeyecek’

El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, Resmi Gazetede Yayınlanan karar ile artık yetki belgesi olmayan kişiler ilan bile veremeyecek diyerek bu karar korsanın önüne büyük oranda geçeceğini söyledi.

“İLİMİZDE YETKİ BELGESİ OLAN YAKLAŞIK 145 EMLAKÇI VAR”

Başkan Gülyüz; “Daha önceden taşınmaz ticareti yetki belgesi yasasında yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak, yetki belgesi olmayan ilan giremeyecek maddeleri vardı. Fakat yetki belgesi olmayan ilanda verebiliyor, satışta yapabiliyordu. Bugün resmî gazetede yayınlanan karara göre artık taşınmaz ticareti yetki belgesi olmadan ilan verilmeyecek. Ve emininki yetki belgesi olmadan satışta yapılmayacak. İlimizde taşınmaz ticareti yetki belgesi olan yaklaşık 145 emlakçı var. Buradan meslektaşlarıma sesleniyorum; belgelerinizi kimseyle paylaşmayın ve kesinlikle korsana korsan emlakçıya kapılarınızı kapalı tutun. Yıllardır sektörümüzün sorunu olan sıkıntılar bugün yayımlanan habere ve yasaya göre çözüme kavuşuyor inşallah” dedi.