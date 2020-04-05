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Giriş Tarihi : 05-04-2020 02:32

Artık o alanlarda da maske takmak zorunlu

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için alınan yeni kararı açıkladı.

Artık o alanlarda da maske takmak zorunlu

Elazığ'da Maske Takma Zorunluluğu Olan Alanlar Genişletildi Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ’da toplu taşıma araçları ve toplu çalışılan işyerlerinde maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Vali Kaldırım, maske takma zorunluluğunu genişleterek, “Pazar yerleri ve marketlerin yanı sıra toplu taşıma araçları ve toplu olarak çalışılan işyerlerinde maske takmak zorunlu hale getirilmiştir” dedi.

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