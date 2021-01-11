‘Artık ev almak ve yapmak hayal olabilir’

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Osman Avcıl açıklamalarda bulundu.

Av. Osman Avcıl; “Müteahhitlerin en önemli sıkıntılarından biri de artan maliyetler bu durum mesleğimizi zora sokuyor. Son 2-3 ayda demire yüzde yüze yakın zam geldi. Bu durum müteahhit arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı zora sokacaktır. Artık ev almak da yapmak da hayal olabilir bu saatten sonra. 6 TL’ye dayanan demirin kilogram fiyatı çok ciddi bir maliyet. Bu durumu her müteahhit kaldıramaz. Daire yapma maliyetleri bayağı arttı. Hükümetimiz demir ihracatını yasaklaması lazım. 3-4 yıllık demir satışı yapıldığını duyuyoruz. Böyle giderse demir fiyatları daha da artacaktır”.

“BİR YILDIR SES YOK”

Başkan Avcıl; “Depremde, ağır hasar alan bazı binalar acil olarak yıkıldı. Yıkılan binalardan sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşeme girecek binalarda karot alınmasını istedi. Bu uygulama bizce uygun değil. Bu durum hem vatandaşlarımızı ve müteahhitleri sıkıntıya soktu. Depremde ağır hasar alan orta hasar alan binadan karot alınmasının mantığı yok. Orta hasarlı binalarda kentsel dönüşüme girecek dediler ama bir yıl geçti ses yok. Elazığ tüm Türkiye’ye örnek olması gerekirken bunların hala geri dönüşlerin olmaması ilerde Türkiye’nin yaşayacağı kentsel dönüşüm sürecinde çok başarılı olamayacağının göstergesidir. Elazığ kentsel dönüşümde bir tecrübe olacaktı devletimize ama bunun değerlendirilemediğini düşüncesindeyim”dedi.